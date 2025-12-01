ONLINE: New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets dnes, NHL LIVE (Nemec)

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Columbus Blue Jackets dnes v noci hrali v Prudential Center ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví aj obranca Šimon Nemec.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
NHL 2025/2026
02.12.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Columbus
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
