ONLINE: New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets dnes, NHL LIVE (Nemec)

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|1. dec 2025 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets.

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Columbus Blue Jackets dnes v noci hrali v Prudential Center ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich sa predstaví aj obranca Šimon Nemec.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
02.12.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Columbus
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

