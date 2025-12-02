Tréner dal pri problémoch v obrane väčšiu šancu Nemcovi. Odohral viac ako polovicu zápasu

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey sa v zápase NHL proti Columbusu nezapísal do kanadského bodovania, no vytvoril si nový osobný rekord v odohratých minútach.
Na ľade strávil 30:06 min a bol najvyťaženejší hráč zápasu, v ktorom Devils prehrali doma 3:5.
Osobný rekord vo vyťaženosti prekonal aj útočník St. Louis Dalibor Dvorský, keď proti Anaheimu odohral 19:34 min, no jeho tím podľahol súperovi 1:4.
Útočník Pavol Regenda skóroval hneď vo svojom prvom zápase v drese San Jose, Sharks vyhrali 6:3 nad Utahom.
Nemec odohral viac ako 30 minút
Devils nepotvrdili pozíciu jedného z popredných tímov Východnej konferencie a prehrali druhýkrát po sebe.
Rozhodcovia udelili v zápase bohatom na vylúčenia celkovo 74 trestných minút (40:34), pričom diváci videli viacero šarvátok.
„Bol to veľmi emotívny zápas. Išli sme doň s cieľom získať body, no nepodarilo sa nám to,“ konštatoval útočník New Jersey Nico Hischier, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1.
Domáci sa už v 4. minúte dostali do vedenia 2:0, no Blue Jackets v druhej časti vyrovnali a v úvode tretej dokonali obrat, keď sa v priebehu 34 sekúnd gólovo presadili Charlie Coyle a druhýkrát v zápase Sean Monahan.
Nemec sa popri výdatnej porcii minút na ľade prezentoval aj jednou strelou a mínusovým bodom.
Slovenský obranca dostal toľko času, pretože v druhej tretine vypadli obrancovia Jonas Siegenthaler a Brenden Dillon. V posledných šiestich minútach duelu chýbal na ľade len približne 45 sekúnd.
Obranca New Jersey Brenden Dillon odohral svoj 1000. zápas v základnej časti NHL. Pamätať si ho bude aj vďaka pästnej výmene v úvode druhej tretiny s Dmitrijom Voronkovom.
Columbus zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách
Ich súboj netrval dlho, keďže Dillon šiel rýchlo k ľadu. Potreboval pomoc, aby sa postavil a napokon sa s námahou dostal na striedačku. V druhej tretine ešte pokračoval v hre, no do tretej už nenastúpil.
„Bolo to z preventívnych dôvodov. Rozhodli sme sa, že ho viac nepustíme do hry. Hrá tvrdo, ale čestne. V tejto lige nie je čestnejší hráč než Brenden Dillon. Vôbec sa mi nepáčilo, že ho hráč napadol odzadu a skôr, než sa nazdal, mal dole prilbu a dres cez hlavu,“ povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe podľa nhl.com.
Columbus zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách. „Nepotrebovali sme bitky, ale vďaka nim sme sa viac ponorili do hry. Hrali sme fyzickejšie a to nás dostalo lepší výkon,“ povedal útočník Columbusu Charlie Coyle.
Dvorský vyhral 9 zo 14 vhadzovaní
Na domácom ľade neuspeli ani hráči St. Louis, keď Anaheimu podľahli 1:4. Hosťom sa v predošlom zápase po Lukášovi Dostálovi zranil aj druhý brankár Petr Mrázek a tak nastúpil Ville Husso, ktorému kryl chrbát nováčik Vjačeslav Butejec.
Do hry napokon nemusel naskočiť, keďže hostia viedli po väčšiu časť zápasu. Ducks zvíťazili po tom, čo v predošlom zápase s Chicagom prehrali 3:5, hoci viedli 3:0. „Bolo to dobrých 60 minút. V zápase sme boli koncentrovaní a pripravení.
Nepáčilo sa nám, ako sa skončil včerajší zápas, preto sme sa snažili hrať naplno,“ poznamenal Husso. Brankára napokon striedali domáci, keď neistého Jordana Binningtona nahradil v 11. minúte za stavu 1:2 Joel Hofer.
VIDEO: Minťuchov strelil víťazný gól
Hráčom St. Louis sa darilo na vhadzovaniach (35:19) a prispel k tomu aj Dalibor Dvorský, ktorý mal na nich 64-percentnú úspešnosť, keď vyhral 9 zo 14.
Do štatistík si pripísal aj dva mínusové body, dve strely a menší trest za seknutie. Blues mali druhýkrát v sezóne príležitosť dosiahnuť tretie víťazstvo po sebe, no opäť sa im to nepodarilo.
„Bol to jednoducho jeden z tých zápasov, v ktorých sme sa nedokázali dostať do ideálneho tempa. Súper využil niekoľko šancí a z toho vznikol gólový rozdiel,“ konštatoval obranca Blues Cam Fowler, ktorý odohral veľkú časť kariéry práve v drese Ducks.
Crosby skóroval v treťom zápase za sebou
Na ľade súpera zvíťazili aj hráči Pittsburghu, ktorí zdolali rivala Philadelphiu 5:1. Dvoma gólmi k tomu prispel kapitán Sidney Crosby, ktorý skóroval v treťom zápase po sebe a počas uplynulých siedmich duelov strelil sedem gólov.
„Dnes zohrali dôležitú úlohu špeciálne tímy. Myslím si, že každý z nich odviedol vynikajúcu prácu,“ konštatoval tréner Pittsburghu Dan Muse.
VIDEO: Crosbyho prvý gól v zápase
Útočník Philadelphie Tyson Foerster zo zápasu predčasne odstúpil pre zranenie v hornej časti tela. „Je dôležitá súčasť nášho tímu, preto dúfam, že nám nebude dlho chýbať,“ povedal tréner „letcov“ Rick Tocchet podľa nhl.com.
K výkonu svojho tímu dodal: „V nedávnych zápasoch sa mi nepáčila naša hra v presilovkách a ani v oslabeniach. Brankár (Dan Vladař) nás podržal, no my musíme lepšie strážiť priestor pred ním.“ Flyers prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Zlé výsledky vlaňajšieho víťaza
Vlaňajší víťaz základnej časti Winnipeg sa v prebiehajúcej sezóne trápi a potvrdil to aj na ľade jedného z najslabších tímov súťaže Buffala. Domáci Sabres triumfovali 5:1 a dosiahli štvrté víťazstvo z predošlých šiestich zápasov.
Bol to pre nich najvyšší triumf nad Jets od 20. marca 2011, keď zvíťazili 8:2. Winnipeg prehral piaty duel z predošlých šiestich. Do zostavy Buffala sa vrátil 26-ročný americký útočník Josh Norris, ktorý sa zranil hneď v prvom zápase sezóny proti NY Rangers.
Na triumfe nad Jets sa podieľal dvoma gólmi a asistenciou. „Som naozaj šťastný, že som späť. Dnes som sa chcel len vrátiť a nepokaziť to spoluhráčom. Mali sme niekoľko hráčov mimo hry a vtedy je ťažké víťaziť. Dnes sme odviedli skvelú prácu a som rád, že som tímu pomohol,“ povedal Norris podľa nhl.com.
VIDEO: Norrisov gól na 3:0
Winnipeg nenadviazal na víťazstvo nad Nashvillom a na nelichotivých výsledkoch má podiel aj absencia zranenej brankárskej jednotky Connora Hellebuycka. Eric Comrie inkasoval v Buffale tri góly zo 14 striel a do 2. tretiny ho vystriedal Thomas Millic.
Tréner Scott Arniel bol nespokojný s výkonom celého tímu: „Dnešok je pre mňa sklamanie, zvlášť po dobrom výkone v Nashville. Bolo to ťažké, keď sme rýchlo prehrávali 0:2.“
NHL - 2. December - výsledky:
New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly: 2. Hischier (Bratt, Mercer), 4. Palát (Gricjuk), 52. Meier (Bratt, Hischier) – 10. Mateychuk (Coyle, Provorov), 22. Monahan (Sillinger, Werenski), 47. Coyle (Werenski, Wood), 48. Monahan (Lundeström), 54. Wood (Coyle)
Brankári: Allen - Merzlikins, strely na bránku: 33:24.
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly: 26. Foerster (Konecny, Zegras) – 10. Crosby (Rust, Mantha), 29. Crosby (Rust, Karlsson), 36. Rust (Malkin, Karlsson), 54. Novak (Letang, Malkin), 56. Hayes (Wotherspoon)
Brankári: Vladař - Jarry, strely na bránku: 29:27.
Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Zucker (Doan, Norris), 4. Byram (Quinn, Timmins), 15. Norris (Thompson, Benson), 33. Tuch (Doan), 41. Norris (Benson, Dahlin) – 32. Connor (Morrissey, Scheifele)
Brankári: Luukkonen - Comrie (21. Millic), strely na bránku: 31:24.
St. Louis Blues – Anaheim Ducks 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly: 7. Kyrou (Thomas, Neighbours) – 7. McTavish (Sennecke), 11. Minťuchov (Moore), 46. Carlsson (Gudas, Minťuchov), 58. Kreider (Carlsson)
Brankári: Binnington (11. Hofer) - Husso, strely na bránku: 22:26.
San Jose Sharks – Utah Mammoth 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly: 5. Toffoli (Celebrini, Smith), 8. Regenda (Kurashev, Orlov), 13. Toffoli (Celebrini), 27. Smith (Celebrini, Toffoli), 28. Gaudette (Eklund), 30. Smith (Toffoli) – 10. Crouse (Carcone), 16. Peterka (Schmidt, Keller), 47. Crouse (Sergačev)
Brankári: Askarov - Vejmelka (13. Vaněček), strely na bránku: 34:30.
