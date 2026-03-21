Najväčšie prekvapenia v NHL: Slabí brankári, kolaps favoritov, pivo ako recept a chaos

Vyrovnaná, prekvapivá a nepredvídateľná. Tak by sa dala opísať súčasná sezóna NHL. Viaceré tímy, ktoré boli považované za favoritov, sú na dne. Mužstvá, ktoré mali bojovať o draftovú jednotku, zase hrajú o play-off.
„Táto sezóna NHL už nie je len nepredvídateľná, ale začína sa úplne vymykať spod kontroly,“ znie na webe MSN.com. „Každý zápas vytvára nový príbeh ešte skôr, ako sa ten uplynulý uzavrie. Liga sa zdá doširoka otvorená.“
Podobné slová napísal aj analytik Dom Luszczyszyn z magazínu TheAthletic: „Sezóna 2025/26 je jedna z najviac chaotických a najviac nepravdepodobných v poslednom desaťročí.“
Pred aktuálnym ročníkom patrili medzi šesť najhorších tímov podľa stávkových kancelárií Anaheim, Boston, Seattle, Pittsburgh, San Jose a Chicago.
Realita? Tri z týchto mužstiev sú aktuálne na play-off pozícii, ďalšie dve sú veľmi blízko a len Chicago má už len minimálnu šancu na postup.
V tomto texte sa pozrieme na najväčšie prekvapenia aktuálnej sezóny NHL.
V Buffale išli na pivo a stal sa zázrak
Zrejme najpozitívnejšie prekvapenie aktuálnej sezóny spomedzi tímov je Buffalo. Na play-off čaká najdlhšie zo všetkých tímov NHL, už od roku 2011. Teraz ho má konečne na dosah.
Mužstvo je nebezpečné, bojuje a drží spolu. Aktuálne mu patrí prvé miesto v Atlantickej divízii a z posledných dvanástich duelov prehralo len jeden. V tých posledných dvoch navyše ani neinkasovalo.
Z tímu srší energia a dravosť. Zdá sa, že za rok spravil veľký skok.
Keď sa na zmenu opýtali kapitána Rasmusa Dahlina, povedal, že pracovali na tom, aby sa stali dobrou partiou a bratmi na ľade.
Novinári reagovali otázkou, ako túto jednotu budujú. Švédsky obranca mal odpoveď jasnú: „Chodíme spolu na pivo.“
Z Buffala sa stala družina, ktorá sa nebojí zhodiť rukavice a pobiť sa za svojho brata na ľade. Sezónu pritom nezačali Sabres ideálne. Vyzeralo to, že klub čaká ďalší ročník, ktorý označia za sklamanie.
Potom sa však rozbehli a z posledných 40 zápasov vyhrali až 32. Žiaden tím od sezóny 1995/96 nemal viac výhier v priebehu 40 duelov. Vtedy mal o jednu výhru viac Detroit.
Anaheim má zlé skóre, ale vedie divíziu
Kto by pred sezónou tipoval, že Anaheim bude na jej konci viesť Pacifickú divíziu? Zrejme nikto. Tento titul mal podľa expertov aj stávkových kancelárií patriť Vegas či Edmontonu. Možno to tak aj nakoniec bude, ale Ducks už aj tak výrazne zaujali.
Hnaní mladými hviezdami prekvapujú a ak v závere nenastane kolaps, do play-off postúpia prvýkrát od roku 2018 a sezóny na dne ligy hodia za hlavu.
Zaujímavý je pohľad na tabuľku produktivity „káčerov“. Traja najproduktívnejší majú 22, 21 a 20 rokov. Sú to mladí útočníci Cutter Gauthier, Leo Carlsson a Beckett Sennecke. Budúcnosť klubu je dobrá.
K výkonom pomáhajú aj gólmani, ktorých vedie Slovák Peter Budaj. Lukáš Dostál síce nemá najžiarivejšie čísla, ale svoj tím vie podržať v kľúčových momentoch. Ukázať sa to môže aj v play-off.
Pacifická divízia je v aktuálnej sezóne najslabšia zo všetkých a Ducks ju vedú aj napriek negatívnemu skóre. Inkasovali o 11 gólov viac ako skórovali. V celej divízii sú však jediný tím, ktorý má na konte viac výhier ako prehier.
Klub dôchodcov v Pittsburghu ožil
Pittsburgh je v istom zmysle opakom Anaheimu. Jadro mužstva je staré. Namiesto bandy mladíkov ich vedie „klub dôchodcov“. Crosby, Malkin, Letang či Karlsson sa vekovo blížia k štyridsiatke, ale stále patria medzi hlavných lídrov.
Aj keď má Crosby prezývku Sid the Kid, v lige je piaty najstarší hráč. Malkin je štvrtý, Letang siedmy.
Mužstvo ťaží z výborných špeciálnych tímov, ktoré má najlepšie v celej súťaži. V presilovej hre sú tretí najlepší, využívajú 25,1 percent početných výhod. V oslabeniach im patrí druhé miesto, ubránia 84,2 percent príležitostí.
Penguins sa tak nachádzajú na postupovej pozícii. V Metropolitnej divízii im patrí druhé miesto za Carolinou.
„Tučniaci“ to zvládajú aj napriek tomu, že ich kapitán Sidney Crosby vynechal 11 zápasov. Stále je však ich najproduktívnejší hráč a zbiera viac ako bod na zápas, ako počas každej sezóny svojej kariéry.
Po návrate zo zranenia, ktoré mu na olympijských hrách spôsobil Radko Gudas, mal hneď v prvom zápase bilanciu 1+1.
Pittsburgh ešte nemá postup istý, ale po troch rokoch mimo play-off, je znova konkurencieschopný. Manažér Kyle Dubas sa postaral o to, aby mal Crosby ešte ďalšiu šancu bojovať o Stanley Cup.
Medzi ďalšie pozitívne prekvapenia spomedzi tímov patria aj Boston, New York Islanders, San Jose či Utah.
Kolaps veľmocí
Mužstvá, od ktorých sa postup neočakával, vytlačili z postupových priečok tímy, ktoré každý očakával v play-off. Aktuálna sezóna zastavila viaceré mužstvá, ktoré patrili k ligovej špičke.
Najvýraznejším príkladom je Florida. Panthers vyhrali Stanley Cup dvakrát v rade a o rok skôr hrali vo finále. Teraz sú tretí najhorší vo Východnej konferencii.
Môže za to aj absencia kapitána Barkova, ktorý sa zranil ešte pred začiatkom sezóny.
Na východe sa nedarí ani Torontu. Azda najsledovanejší klub celej NHL zrejme nepostúpi do play-off prvýkrát od roku 2016.
Za uplynulých deväť rokov však vo vyraďovacích bojoch vyhral len dve kolá a v klube tak vyvstávajú otázky, čo ďalej. Pozícia jedného z najhorších tímov konferencie je veľkým sklamaním.
Sezóna nie je úspešná ani pre New Jersey, kde hrá slovenský obranca Šimon Nemec. Zo začiatku patrili Devils k najlepším v súťaži, ale postupom času sa v Jersey začalo všetko rozpadávať.
Na vyrovnanosť a silu Východnej konferencie poukazuje aj fakt, že New Jersey, ktoré má 72 bodov, je trináste, pričom v Západnej konferencii by mu tento bodový zisk stačil na postupové ôsme miesto.
Až päť tímov na postupových pozíciách na západe, by sa zase s aktuálnym počtom bodov nedostalo do play-off na východe.
Medzi ďalšie negatívne prekvapenia patria Winnipeg a Washington. Tieto mužstvá boli vlani po základnej časti dvoma najlepšími a ovládli svoje konferencie. Teraz sú mimo play-off pozícií.
Mladíci sa stávajú lídrami
Rýchlosť a šikovnosť dominujú v dnešnom hokeji a svedčí o tom aj množstvo šikovných mladíkov. V aktuálnej sezóne je v profilige 12 hráčov do 23 rokov, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov.
Patrí medzi nich aj Slovák Juraj Slafkovský.
Najlepším mladým útočníkom je v aktuálnej sezóne Macklin Celebrini, ktorý získal už 95 bodov.
Piaty najproduktívnejší hráč ročníka sa v 19 rokoch stal lídrom Sharks a ak sa nezraní, už vo svojej druhej sezóne prekoná 100 bodov. Patrí medzi kandidátov na cenu MVP.
Aj draftová jednotka z posledného roka Matthew Schaefer vletel do NHL ako víchor.
V New Yorku Islanders sa stal okamžite najlepším obrancom a takmer s istotou získa Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. Na konte má už 50 bodov, čo dosiahol ako najmladší bek v histórii ligy.
Za zmienku stoja aj Connor Bedard z Chicaga, Wyatt Johnson z Dallasu či trojica Cutter Gauthier, Leo Carlsson a Beckett Sennecke z Anaheimu, ktorí majú výborné sezóny.
Svojich mladíkov má aj Montreal. Obranca Lane Hutson patrí k najproduktívnejším bekom celej ligy, mladík Ivan Demidov k najlepším nováčikom sezóny a Juraj Slafkovský zažíva prelomový ročník.
Najlepší mladí hráči tak prekvapujú tým, ako vedia byť rozdieloví takmer okamžite po vstupe do ligy.
V aktuálnej sezóne hralo v NHL už 43 hráčov narodených v roku 2005 a neskôr.
Tak málo zákrokov brankári nemali 32 rokov
Góly fanúšikov bavia a NHL sa v posledných rokoch stáva zábavnejšou ligou. Útočníci, ale aj obrancovia, sú produktívnejší a brankári majú nižšiu úspešnosť zákrokov.
Štatistiky sú veľmi prekvapivé. Priemerná úspešnosť zákrokov je v aktuálnom ročníku len 89,6 percent.
Toto číslo je vôbec najnižšie od sezóny 1993/94 a prvé pod úrovňou 90 percent od ročníka 1995/96. To, čo bolo niekedy veľmi podpriemerné, zrazu nie je také zlé.
Šikovní útočníci sa ťažšie bránia a strieľať vedia tak dobre, že brankári majú menšie šance.
Gólov tak padá prirodzene viac ako v minulosti. Domáce tímy dávajú v priemere 3,07 gólov na zápas, čo je štvrté najvyššie číslo v tomto storočí. Inkasujú 2,87 gólov na duel, čo je piate najvyššie číslo za posledných 26 rokov.
Najúspešnejší pravidelne chytajúci brankár v tejto sezóne NHL je Scott Wedgewood z Colorada a v priemere zastaví 91,6 percent striel, ktoré na neho mieria.
Len pre porovnanie, najúspešnejšiu sezónu v podaní brankára za posledných desať rokov mal Linus Ullmark, ktorý zastavil 93,8 percent striel v ročníku 2022/23.
Priemernú úspešnosť vyššiu ako rekord aktuálnej sezóny (91,6) dosiahlo za posledných desať sezón až 107 brankárov, ktorí odchytali aspoň 20 duelov v danej sezóne.
Mať dobré čísla pre brankára tak momentálne znamená niečo úplne iné ako v minulosti.
Svedčí o tom aj fakt, že viaceré zápasy aktuálnej sezóny priniesli veľké gólové hody.
Najviac gólov v jednom zápase strelil Boston, ktorý triumfoval nad Rangers 10:2. Aspoň deväť gólov v jednom dueli strelilo už šesť tímov. Minimálne osem gólov v podaní jedného tímu padlo už 20-krát.
Najviac gólov prišlo v stretnutí Buffala s Tampou Bay, ktoré sa skončilo výsledkom 8:7.
Trinásť gólov fanúšikovia videli pri výhre Edmontonu nad Seattlom 9:4, aj pri triumfe Floridy nad Vancouverom 8:5. Rovnako gólový bol aj duel Floridy s Columbusom, ktorý sa skončil 7:6 po predĺžení.
Aktuálna sezóna NHL ukazuje, že hokej vie byť aj na tej najvyššej úrovni nevyspytateľný a ťažko predpovedateľný. Možno nikdy v poslednom čase to nebolo také očividné ako teraz.
Do konca základnej časti ostáva menej ako mesiac a udiať sa ešte môže čokoľvek. Fanúšikovia si už zvykli na to, že sa ešte môžu dočkať prekvapení.
