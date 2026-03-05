Z najnudnejšieho tímu spravil zábavný. Najmladší hráč NHL stratil dve mamy a láme rekordy

Ak by sa Matthew Schaefer narodil o jedenásť dní neskôr, v NHL by ešte nehral. Na draft by totiž mohol ísť až v roku 2026.
Minulý rok sa ocitol vo výbere najväčších hokejových talentov a dlho na svoje meno nečakal – New York Islanders po mladom obrancovi siahli rovno z prvého miesta.
Schaefer tesne pred začiatkom sezóny oslávil 18. narodeniny a do ligy vstúpil okamžite. Odvtedy nastúpil na 62 zápasov a na adresu Kanaďana mieri množstvo pochvál a superlatívov.
V NHL je jednoznačne najmladší hráč, ale na ľade to nie je vidno. Svojimi výkonmi láme rekordy.
Je to frajer, chváli ho kapitán
„Matthew Schaefer zmenil najnudnejší tím v histórii na vzrušujúci tím, ktorý chcú ľudia sledovať,“ hovoril o ňom Mark Lazerus z magazínu TheAthletic.
Islanders boli známi svojou pasívnou a defenzívnou hrou. Schaefer však priniesol niečo nové a fanúšikovia najlepšieho hokeja chcú sledovať tento tím.
V prvom týždni po olympijských hrách ukázal manažérovi striebornej Kanady, že spravil chybu, keď ho do Milána nezobral. V NHL sa stal hviezdou týždňa.
V troch zápasoch strelil štyri góly a pridal k nim asistenciu. Dvakrát skóroval proti Montrealu a potom opäť dvakrát aj proti Floride.
VIDEO: Dva góly Schaefera v zápase proti Montrealu
„Je to frajer,“ hovoril o ňom kapitán Anders Lee. „Dostáva sa do pozícií, z ktorých môže skórovať, hrá priamočiaro, posiela puk na bránku. A robí to každý večer.“
Bolestivej prestavbe dodal novú rýchlosť
Mladík oživil celú organizáciu Islanders, kde priniesol novú potrebnú iskru. „Ostrovania“ po konci základnej časti ani nesnívali, že by mohli Schaefera získať.
Najväčšie šance v draftovej lotérii na jednotku draftu malo totiž San Jose (18.5%), posledný tím po základnej časti. Islanders ako desiaty najhorší tím mali na papieri šancu 3,5%.
Schaefer však napokon neputoval k Celebrinimu, ale k Barzalovi, Horvatovi či Sorokinovi.
„Koľkokrát som už povedal slovo pôsobivý?“ pýtal sa tréner mužstva Patrick Roy. „Robí výnimočné veci. Dokáže sa veľmi dobre rozhodnúť v herných situáciách, strieľa so sebavedomím a výsledkom sú góly.“
Zručnosti Schaefera sú veľkou nádejou pre klub. Zdalo sa, že Islanders čaká bolestivá prestavba, príchod 18-ročného Kanaďana však tomuto procesu dodal novú rýchlosť.
Už v prvej sezóne sa zaradil medzi najlepších hráčov mužstva a pomáha mu držať sa na pozícii zaručujúcej play-off.
Schaefer je v mužstve druhým najproduktívnejším hráčom po útočníkovi Barzalovi. Na ľade trávi jednoznačne najviac času z celého tímu – v priemere 24:07 minút. To je o tri minúty viac ako druhý najvyťažovanejší Ryan Pulock.
„Keď sa dotkne puku, cítite, že sa niečo stane,“ opisoval atmosféru kapitán Lee. „Vytvára toho veľa a na ľade je všade - v ofenzíve aj v defenzíve a nie je žiadna pochybnosť, že z toho ťažíme všetci.“
Má 20 gólov a nové rekordy
Väčšina mladých hráčov potrebuje na adaptáciu čas. Špeciálne to platí pre obrancov. Najlepší obrancovia súčasnosti, Cale Makar a Quinn Hughes, v 18 rokoch v NHL ani nehrali.
Schaefer vletel do profiligy ako víchor. Po 62 odohraných zápasoch má na konte 44 bodov za 20 gólov a 24 asistencií, pričom svoje 19. narodeniny oslávi až v septembri.
Produktívnejším 18-ročným obrancom v histórii NHL bol len Phil Housley, ktorý v sezóne 1982/83 zaznamenal v drese Buffala 66 bodov.
Dvadsať strelených gólov ho radí na druhé miesto medzi všetkými obrancami v aktuálnej sezóne. Viac presných zásahov (22) má len Jakob Chychrun.
Prvýkrát v histórii NHL sa zároveň stalo, že prvý nováčik, ktorý v sezóne strelil 20 gólov, je obranca. Zároveň toľko gólov v histórii nestrelil žiaden 18-ročný bek. Schaefer je aj v tejto štatistike novým rekordérom.
Novým rekordérom v počte gólov by sa mohol stať aj v štatistike nováčikov obrancov bez ohľadu na vek. 20-gólovú hranicu dosiahli zatiaľ štyria.
Okrem Schaefera ešte Brian Leetch, ktorý ich v sezóne 1988/89 strelil 23, Barry Beck (22) a Dion Phaneuf (20). Je veľmi pravdepodobné, že aj tento rekord mladík z Islanders privlastní. Na ďalšie štyri góly má ešte 20 zápasov.
Chcem dávať góly v každom zápase, vraví mladý obranca
Na Long Islande si budúcu hviezdu klubu okamžite obľúbili a davy počas uplynulých zápasov skandovali jeho meno.
V klube sa stal len druhým obrancom, ktorý strelil toľko gólov v jednej sezóne. Pred ním to dokázal legendárny Denis Potvin, ktorý 20-gólovú hranicu prekonal až deväťkrát.
„Keby som akurát nehral zápas, usmieval by som sa a bol by som veľmi šťastný. Ale takto sa musím sústrediť. Keď počujem dav, naštartuje ma to a je to zábava. Chcem dávať góly v každom zápase,“ hovoril o svojich pocitoch z diváckych ovácií Schaefer.
Rodák z mesta Hamilton dominuje aj v pokročilých štatistikách. Puk na hokejke majú častejšie len dvaja obrancovia NHL, druhý najlepší spomedzi bekov je vo výstupoch z obranného pásma aj vo vstupoch do útočného pásma.
Prišiel o dve mamy
Matthew Schaefer si pred vstupom do NHL prešiel viacerými skúškami. V sezóne pred draftom odohral pre zdravotné komplikácie len 17 zápasov.
Ešte predtým na prelome rokov 2023 a 2024 v priebehu troch mesiacov prišiel o dve matky.
V decembri 2023 spáchala samovraždu jeho náhradná mama Emily Matsonová, ktorá mu počas pôsobenia v juniorskej lige v Erie poskytla domov. O päť rokov skôr totiž prišla s manželom o dieťa a odvtedy mala problémy s depresiami.
Vo februári 2024 zomrela aj jeho biologická mama Jennifer Schaeferová, ktorá vo veku 48 rokov prehrala boj s rakovinou prsníka.
Náročné životné skúšky z neho vyformovali odolnejšieho človeka. Práve na takomto hráčovi chcú Islanders postaviť budúcnosť klubu.
„Nie je to len skvelý hokejista, ale predovšetkým výnimočná ľudská bytosť," povedal po drafte generálny manažér klubu Mathieu Darche.
Jednu cenu má takmer istú, šancu má aj na ďalšie dve
Schaefer hrá v NHL len prvú sezónu, ale už teraz sa o ňom diskutuje v spojení s troma individuálnymi oceneniami.
Calder Trophy pre najlepšieho nováčika by mu nemala ujsť. Najväčšími vyzývateľmi sú Ivan Demidov z Montrealu či Beckett Sennecke z Anaheimu, ale takmer s istotou sa novým držiteľom tohto ocenenia stane Schaefer.
Zároveň patrí aj do širšieho kruhu adeptov na zisk Norris Trophy pre najlepšieho obrancu. Tento rok ju podľa všetkého ešte nezíska, ale má namierené k tomu, aby o ňu počas budúcich sezón pravidelne bojoval.
Okrem týchto trofejí je v hre aj Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča celej sezóny. Schaefer je lídrom Isles a na ich aktuálnom umiestnení má obrovskú zásluhu.
Ak postúpia do play-off, objaví sa aj v debatách o Hart Trophy, aj keď tá zrejme pôjde jednému zo štvorice McDavid, MacKinnon, Kučerov, Celebrini.
Matthew Schaefer má len osemnásť, ale na organizáciu Islanders má vplyv skúseného veterána. Svojim jedinečným herným štýlom a hokejovým IQ púta pozornosť celého sveta.
„Ostrovania“ mali podľa predsezónnych predpokladov patriť na dno ligy, ale mladý líder ich ťahá až do play-off.
