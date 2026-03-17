Prognóza play off NHL: Slafkovský s Montrealom postúpi a môže sa stretnúť s krajanom

Hokejové dianie v NHL sa dostáva do finále základnej časti. Presne o mesiac bude mať každý tím na konte odohraných 82 zápasov.
Pre 16 mužstiev sa sezóna skončí, pre ďalších 16 sa jej najdôležitejšia časť len začne.
Každý tím už odohral 65 až 68 zápasov, čo znamená, že na programe majú ešte 14 až 17 duelov. V hre je teda stále dostatočný počet bodov.
Matematicky ešte nebol eliminovaný žiaden tím, rovnako žiaden si ešte postup s istotou nezabezpečil.
Do play-off postupuje vždy osem mužstiev z oboch konferencií. Automatickú účasť majú tri najlepšie tímy zo všetkých štyroch divízií. Zvyšné dve miesta v každej konferencii získajú mužstvá s voľnou kartou (wilde card).
V texte sa pozrieme na všetky štyri divízie a na šancu jednotlivých mužstiev na postup do vyraďovacej fázy.
Z hľadiska pravdepodobnosti to vyzerá, že do play-off sa zo siedmich Slovákov dostanú dvaja, možno traja.
Pre účely textu sme pracovali s troma analytickými databázami, ktoré vypočítavajú pravdepodobnosť postupu daného tímu do play-off. Ide o tieto tri prediktívne modely: TheAthletic, MoneyPuck a HockeyStats.
Tímy, ktoré majú pravdepodobnosť postupu do play-off vyššiu ako 90 percent, budeme považovať za postupujúce, naopak, mužstvá s pravdepodobnosťou menej ako 10 percent označíme ako tie bez šance na postup.
Atlantická divízia
Atlantická divízia púta pozornosť mnohých slovenských fanúšikov. Hrá v nej totiž Juraj Slafkovský a jeho Montreal. Okrem neho v nej v drese Tampy Bay pôsobí Erik Černák.
Je možné, že práve oni dvaja budú jediní Slováci v play-off a možno nastúpia proti sebe.
V aktuálnej sezóne je táto divízia veľmi vyrovnaná a play-off si môže zahrať až päť tímov z nej.
Istotu postupu má Buffalo a Tampa Bay, vo všetkých troch modeloch sa ich šance na vyraďovacie boje pohybujú na úrovni približne 99 percent. Tieto dve mužstvá sú momentálne najlepšie v divízii.
Iba s teoretickou šancou sú na spodku tabuľky pravidelní účastníci play-off z minulých rokov – Toronto a Florida. Šance oboch klubov sa postupne približujú k nule.
V strede tak ostávajú štyri tímy, ktoré sa pobijú o dve alebo tri postupové miesta. Najväčšie šance má Montreal. Momentálne mu patrí tretie miesto v divízii, o dva body za Tampou.
Athletic vidí jeho postup na 85 percent, MoneyPuck na 80 a HockeyStats na 81 percent. Postup Habs je tak veľmi pravdepodobný.
Medzi ich piatym miestom v konferencii a ôsmym je však rozdiel len jeden bod a na premiešanie poradia ostáva ešte dostatok času.
Canadiens odohrajú ešte 16 duelov, pričom polovica z nich bude proti tímom momentálne mimo play-off pozície.
Už len jeden duel ich čaká proti mužstvu Západnej konferencie – stretnú sa s Nashvillom. Veľkú väčšinu zápasov tak odohrajú proti priamym konkurentom z východu.
Portál HockeyStats ponúka aj zoznam najpravdepodobnejších súperov pre každé mužstvo v prvom kole play-off.
Pri Montreale je to na 28,1 percent Tampa Bay, 27,7 percent má Buffalo a 16,6 Carolina. Zvyšné možnosti sú menšie ako päť percent.
Ďalšie tri tímy v boji o predĺženie sezóny sú Detroit, Ottawa a Boston. Momentálne je mimo postupovej pozície tím z hlavného mesta Kanady.
Ottawa má 77 bodov, Boston 81 a Detroit 82 (rovnako ako Montreal, ale ten odohral o dva zápasy menej).
TheAthletic favorizuje Red Wings a Senators. Model MoneyPuck má všetky tieto mužstvá nad hranicou 50 percent. HockeyStats to vidí veľmi podobne.
Tím / Model
TheAthletic
MoneyPuck
HockeyStats
Montreal
85%
80%
81%
Detroit
73%
70%
70%
Boston
38%
64%
60%
Ottawa
61%
57%
55%
Z týchto čísel je jasné, že v Atlantickej divízii bude posledný mesiac veľmi dôležitý. Každé zaváhanie môže stáť miesto v play-off.
Šesť tímov z jednej divízie postúpiť nemôže, ale tu je ešte šesť tímov veľmi aktívne v hre.
Montreal sa ešte stretne s Bostonom, Detroitom a dvakrát s Tampou. Detroit má na programe päť duelov s priamymi konkurentmi v rámci divízie. Boston ich má ešte tiež päť, Ottawa štyri a Tampa až osem.
Práve v týchto vzájomných dueloch pôjde o veľmi veľa.
Tabuľka Atlantickej divízie NHL
Metropolitná divízia
Metropolitná divízia by za súčasného stavu mala v play-off len tri mužstvá. Istým postupujúcim je zatiaľ len Carolina, ktorá je najlepším tímom na východe.
Veľké šance má aj Pittsburgh, HockeyStats mu verí až na 91 percent. Ostatné modely sú opatrnejšie.
Na treťom mieste je momentálne NY Islanders, ale na krk mu dýcha Columbus. Ten je síce stále mimo play-off pozície, ale všetky modely mu dávajú šance vyššie ako 65 percent. TheAthletic dokonca 81, pričom predpokladá druhé miesto v divízii.
Columbusu k tomu pomáha výborná forma. Bodoval 9-krát v rade a 20-krát z posledných 22 zápasov.
Islanders tak budú musieť zabrať. Prediktívne modely im dávajú šance približne na úrovni 60 percent.
Prakticky bez šance sú New York Rangers a New Jersey. Philadelphia a Washington takisto strácajú kontakt a pravdepodobnosť ich postupu klesá pod desať percent.
Obrancovia Šimon Nemec a Martin Fehérváry tak majú pred sebou zrejme posledný mesiac sezóny.
Tabuľka Metropolitnej divízie NHL
Ako by vyzerali súboje prvého kola play-off Východnej konferencie poďla aktuálneho percenta získaných bodov:
Carolina – Detroit
Pittsburgh – NY Islanders
Buffalo – Boston
Tampa Bay – Montreal
Centrálna divízia
Poďme na západ. Aj tam sa ešte bojuje o dôležité body.
Takmer jasné však je zloženie top 3 v Centrálnej divízii. Colorado, Dallas a Minnesota patria k najlepším mužstvám súťaže a mali by obsadiť prvé tri miesta v divízii a aj v konferencii. Žiadny z modelov nepochybuje o ich postupe.
Súčasný systém play-off NHL proti sebe stavia druhý a tretí tím divízie hneď v prvom kole. Je tak jasné, že dva z týchto troch tímov sa stretnú už na začiatku play-off a jeden sa poberie domov.
Na opačnom spektre divízie je Chicago, ktoré by sa spolu so St. Louis nemalo pozrieť do play-off. Znamenať to bude aj koniec sezóny pre Dalibora Dvorského.
Štvrtú postupovú priečku by si mal udržať Utah. Na tretiu Minnesotu síce stráca 12 bodov, ale pred deviatym miestom konferencie má náskok päť bodov a pred ďalším súperom v rámci divízii vedie o deväť bodov.
Prediktívne modely mu dávajú šance na postup približne na úrovni 88 percent.
Minimálne šance majú stále Nashville a Winnipeg. Na ôsmu priečku im chýbajú štyri, respektíve päť bodov.
Štvorica postupujúcich z Centrálnej divízie je tak mesiac pred koncom základnej časti takmer jasná. Zmeniť by to mohol kolaps „mamutov“ alebo výborný záver v podaní Preds alebo Jets.
Tabuľka Centrálnej divízie NHL
Pacifická divízia
O to väčší boj sa odohrá v Pacifickej divízii, kde sa o posledné miesto bijú tri mužstvá.
Začnime však na vrchole. Tam je momentálne na prekvapenie mnohých Anaheim, ktorý má šance vo všetkých modeloch nad 90 percent. Paradoxné je, že Ducks vedú divíziu aj napriek tomu, že majú negatívne skóre. 223 gólov strelili, 233 inkasovali.
Druhé miesto patrí Vegas. „Zlatí rytieri“ majú v troch modeloch šance v rozpätí 89 až 95 percent.
Tretí Edmonton sa tiež šplhá k 90 percentám, ale postup ešte nemá zďaleka istý. Z ich posledných 14 zápasov bude až desať proti mužstvám, ktoré sú v Západnej konferencii na play-off pozícii alebo na ňu ašpirujú.
Na opačnom konci divízie sú Calgary s Martinom Pospíšilom a Vancouver, ktoré patria počas celej sezóny k najhorším mužstvám ligy.
Tímy zo západnej Kanady budú v závere sezóny zlepšovať šance na zisk draftovej jednotky a nie na postup do play-off.
O ten sa budú biť tri mužstvá zo západného pobrežia – Seattle, San Jose a Los Angeles. Vyzerá to tak, že miesto sa ujde jednému z tejto trojice.
Kraken odohrali 66 zápasov a majú 71 bodov, Kings majú rovnaký počet bodov, ale hrali o duel viac. Sharks majú 70 bodov, ale voči LA dva zápasy k dobru. Koho favorizujú analytici?
Všetky tri modely majú najvyššie postavený najskúsenejší tím – Los Angeles. Kings hrali play-off štyrikrát za sebou a vždy prehrali v prvom kole s Edmontonom.
Z posledných 15 duelov odohrajú až 10 proti tímom mimo play-off. Až päť z nich bude proti jednému z dvojice Vancouver a Calgary. Aj preto sú ich šance vyššie.
San Jose čaká na play-off sedem rokov a jeho šance sú približne dva ku piatim. Hrajú nad očakávania a môže za to hlavne talentovaný mladík Celebrini. V prípade úspechu by si vyraďovaciu časť mohol zahrať aj Pavol Regenda.
Seattle hral vo svojej štvorročnej histórii play-off len raz. Teraz mu najviac verí model MoneyPuck.
Tím / Model
TheAthletic
MoneyPuck
HockeyStats
Los Angeles
57%
47%
51%
Seattle
13%
45%
21%
San Jose
40%
37%
44%
Najlepší z tejto trojice sa v prvom kole zrejme stretne s najlepším tímom základnej časti, ktorým by malo byť Colorado.
Tabuľka Pacifickej divízie NHL
Ako by vyzerali súboje prvého kola play-off Západnej konferencie poďla aktuálneho percenta získaných bodov:
Colorado – Seattle
Dallas – Minnesota
Anaheim – Utah
Vegas – Edmonton