Pittsburgh predĺžil kontrakt s kanadským útočníkom. Dvakrát skóroval aj v play-off

Vedenie klubu zámorskej NHL Pittsburgh Penguins predĺžilo o dva roky zmluvu s útočníkom Connorom Dewarom. Celková hodnota nového kontraktu je 4,5 milióna dolárov, ročne zarobí 2,25 milióna.
Dvadsaťšesťročný Dewar má za sebou prvú sezónu v drese Penguins.
V 78 zápasoch strelil 14 gólov a nazbieral 30 bodov, v šiestich dueloch play-off dvakrát skóroval. V NHL hral aj za Minnesotu Wild a Toronto Maple Leafs.
Penguins oznámili aj predĺženie zmluvy s obrancom Iľjom Solovjovom o rok vo výške 850.000 dolárov. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.