Pittsburgh predĺžil kontrakt s kanadským útočníkom. Dvakrát skóroval aj v play-off

Útočník Pittsburghu Connor Dewar tvrdo atakoval Trevora Zegrasa v zápase play-off NHL. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. máj 2026 o 09:20
Connor Dewar nazbieral v základnej časti 44 bodov.

Vedenie klubu zámorskej NHL Pittsburgh Penguins predĺžilo o dva roky zmluvu s útočníkom Connorom Dewarom. Celková hodnota nového kontraktu je 4,5 milióna dolárov, ročne zarobí 2,25 milióna.

Dvadsaťšesťročný Dewar má za sebou prvú sezónu v drese Penguins.

V 78 zápasoch strelil 14 gólov a nazbieral 30 bodov, v šiestich dueloch play-off dvakrát skóroval. V NHL hral aj za Minnesotu Wild a Toronto Maple Leafs.

Penguins oznámili aj predĺženie zmluvy s obrancom Iľjom Solovjovom o rok vo výške 850.000 dolárov. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.

