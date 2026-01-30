Slafkovský hrá v najlepšej aréne NHL. Montreal má hokejový chrám bez konkurencie

„Nikdy som nič podobné nezažil. Fanúšikovia boli… Úžasní. Dúfam, že na tento štadión prinesieme oveľa viac play-off zápasov."
Na obrovskej kocke nad ľadom v Bell Centre sa prehrávajú momenty z minulej sezóny. Juraj Slafkovský je vo videu ohromený atmosférou, akú fanúšikovia Montrealu pripravili v play-off.
Ďalšie reakcie hráčov sú veľmi podobné. Každý z nich ospevuje priaznivcov Habs, medzi nimi aj tréner Martin St. Louis.
Nasleduje pár emotívnych záberov a po chvíli prichádzajú na ľad hokejisti Montrealu. V reproduktoroch hrá pieseň Fix You od Coldplay a fanúšikovia burácajú.
Pre hokejových fanúšikov existuje na svete len veľmi málo lepších miest (ak vôbec). Aréna Bell Centre v Montreale je najlepšia v NHL a nehovoria to len miestni fanúšikovia.
Rozhoduje cena aj lokalita
Čo robí hokejovú arénu výnimočnou? Je to otázka, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď. Dá sa krása a kvalita hokejového stánku zmerať exaktnými dátami, alebo ide skôr o neuchopiteľný pocit, ktorý fanúšik zažije až po prekročení turniketov?
Práve túto dilemu sa rozhodli rozlúsknuť v prestížnom zámorskom médiu The Athletic. Ich redaktori majú za sebou stovky, ba až tisíce zápasov naprieč Severnou Amerikou a z vlastnej skúsenosti vedia, že arény NHL sa od seba líšia viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Kľúčovú úlohu v projekte však nezohrali len novinári, ale najmä fanúšikovia. The Athletic spustil rozsiahly prieskum medzi svojimi predplatiteľmi, do ktorého sa zapojili tisíce respondentov zo všetkých hokejových trhov.
Výsledkom boli detailné pohľady na arény – od nadšených slov až po ostrú kritiku miest, kde sledovanie zápasu skôr bolí, než teší.
Takmer tretina odpovedí prišla od fanúšikov, ktorí vlastnia celosezónne alebo čiastočné permanentky. Inými slovami – ľudí, ktorí tieto budovy poznajú do posledného schodu, bufetu či výhľadu z horného prstenca a dokážu veľmi presne pomenovať ich silné aj slabé stránky.
Získané odpovede redakcia spracovala do štyroch hlavných hodnotiacich kategórií – lokalita, vybavenosť, atmosféra a cenová dostupnosť. Ich kombináciou vzniklo tzv. „fanúšikovské skóre“, ktoré malo v celkovom poradí rozhodujúcu váhu.
Až 80 percent výsledného hodnotenia vychádzalo z pohľadu fanúšikov, zvyšných 20 percent tvoril rebríček zostavený samotnými reportérmi The Athletic, ktorí doň vniesli aj pohľad neutrálneho návštevníka zvonka.
1. Bell Centre, Montreal
Víťaz rebríčka nebol prekvapením. Bell Centre potvrdilo, že Montreal nie je len mesto s hokejovou históriou, ale miesto, kde je hokej stále otázkou identity.
Atmosféra v najväčšej aréne NHL nemá konkurenciu – fanúšikovia sú hluční, nároční, vášniví a dokonale rozumejú hre.
Aj počas bežného zápasu dokážu vytvoriť pocit play-off, v jarných mesiacoch ide o zážitok, ktorý patrí na zoznam povinných zastávok každého hokejového fanúšika.
Budova sama o sebe nie je bez chýb – najmä z hľadiska cien a ponuky občerstvenia, no za zážitok sa určite oplatí priplatiť. Práve preto ju fanúšikovia aj reportéri jednohlasne označili za najlepšiu arénu NHL.
2. T-Mobile Arena, Las Vegas
Las Vegas dokázalo niečo, čo sa spočiatku zdalo nemožné – urobiť z NHL plnohodnotnú súčasť mesta postaveného na zábave.
T-Mobile Arena priamo na legendárnom „Stripe" je stelesnením tohto prístupu. Zápas Golden Knights nie je len o hokeji, ale o nepretržitom predstavení, ktorí zažívajú priaznivci od vstupu na námestie pred halou až po záverečný klaksón.
Fanúšikovia aj novinári oceňovali najmä špičkové vybavenie, energickú atmosféru a kreativitu, s akou klub pracuje s publikom.
Tradičnejších fanúšikov môže tento štýl dráždiť, no Vegas sa ani nesnaží byť „klasické“. Slabinou zostáva vyššia cena zážitku, no ako zábavný balík patrí Vegas medzi absolútnu špičku ligy.
3. Benchmark Int. Arena, Tampa Bay
Tampa Bay sa za posledné roky vypracovala medzi najlepšie organizácie NHL a jej domovská aréna je toho jasným dôkazom.
Benchmark International Arena, predtým známa aj ako Amalie Arena, sa nachádza v centre mesta, obklopená barmi, reštauráciami a fanúšikovskými zónami, ktoré žijú hokejom dávno pred úvodným buly.
Fanúšikovia vyzdvihovali kombináciu výbornej polohy, moderného vybavenia a dostupnejších cien v porovnaní s inými top arénami.
Tampa možno nemá historickú váhu Montrealu ani šou Las Vegas, no ako komplexný fanúšikovský zážitok patrí medzi absolútnu elitu NHL.
Kde sú najhoršie arény?
Do najlepšej päťky sa vtesnali ešte Bridgestone Arena v Nashville a Little Caesars Arena v Detroite.
Azda najznámejšia NHL aréna, Madison Square Garden v New Yorku, obsadila v rebríčku 10. miesto.
Na úplne opačnom konci, od 30. po 32. pozíciu, sa nachádzajú Los Angeles, Buffalo a Ottawa.
Aréna v centre Los Angeles dopláca na slabú atmosféru a prehnane „umelý“ zápasový zážitok, ktorý fanúšikov skôr ruší než vtiahne do hry.
Hluk, svetelné efekty a preplnená kocka nahrádzajú emóciu, zatiaľ čo doprava a drahé parkovanie robia z návštevy zápasu logistický problém. Aj preto patrí crypto.com Arena medzi najtichšie a najmenej autentické haly NHL.
Buffalo má fanúšikov, no aréna im dlhodobo hádže polená pod nohy. Zastaralé vybavenie, nepohodlné sedenie a slabý zápasový servis vyniesli KeyBank Center na úplné dno ligy v kategórii vybavenosti. Bez dlhodobejšieho úspechu tímu ostáva hala len tieňom niekdajšieho hokejového kotla.
Najhoršie hodnotená aréna v NHL je Canadian Tire Centre v Ottawe. Dopláca predovšetkým na katastrofálnu polohu mimo mesta, ktorá z domáceho zápasu robí takmer výjazd.
Problémy s dopravou, parkovaním a celkovým komfortom zatienili aj inak slušné výhľady na ľad a zážitok z hokeja. Nová hala by sa mala ale presunúť do centra Ottawy, čo by ocenili všetci domáci fanúšikovia.
Hodnotenie arén NHL podľa The Athletic
Poradie
Aréna
Klub
Hodnotenie The Athletic
1.
Bell Centre
Montreal Canadiens
9,0
2.
T-Mobile Arena
Vegas Golden Knights
8,6
3.
Benchmark Int. Arena
Tampa Bay Lightning
8,3
4.
Bridgestone Arena
Nashville Predator
8,2
5.
Little Caesars Arena
Detroit Red Wings
8,0
6.
Nationwide Arena
Columbus Blue Jackets
8,0
7.
Grand Casino Arena
Minnesota Wild
8,0
8.
Climate Pledge Arena
Seattle Kraken
7,9
9.
UBS Arena
New York Islanders
7,8
10.
Madison Square Garden
New York Rangers
7,7
11.
Rogers Place
Edmonton Oilers
7,7
12.
United Center
Chicago Blackhawks
7,6
13.
Canada Life Centre
Winnipeg Jets
7,6
14.
American Airlines Center
Dallas Stars
7,3
15.
Enterprise Center
St. Louis Blues
7,3
16.
Amerant Bank Arena
Florida Pamthers
7,2
17.
Ball Arena
Colorado Avalanche
7,2
18.
TD Garden
Boston Bruins
7,2
19.
Lenovo Center
Carolina Hurricanes
7,1
20.
SAP Center
San Jose Sharks
7,1
21.
Delta Center
Utah Mamooth
6,9
22.
Xfinity Mobile Arena
Philadelphia Flyers
6,8
23.
PPG Paints Arena
Pittsburgh Penguins
6,7
24.
Prudential Center
New Jersey Devils
6,4
25.
Scotiabank Saddledome
Calgary Flames
6,3
26.
Honda Center
Anaheim Ducks
6,3
27.
Capital One Arena
Washington Capitals
6,3
28.
Scotiabank Arena
Toronto Maple Leafs
5,8
29.
Rogers Arena
Vancouver Canucks
5,8
30.
Crypto.com Arena
Los Angeles Kings
5,7
31.
KeyBank Center
Buffalo Sabres
5,7
32.
Canadian Tire Centre
Ottawa Senators
4,9