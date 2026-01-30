Slafkovský hrá v najlepšej aréne NHL. Montreal má hokejový chrám bez konkurencie

Momentka zo zápasu Montreal Canadies - Florida Panthers. Juraj Slafkovský strelil gól a pridal asistenciu.
Martin Turčin|30. jan 2026 o 16:00
Bell Centre je najlepšia aréna v NHL.

„Nikdy som nič podobné nezažil. Fanúšikovia boli… Úžasní. Dúfam, že na tento štadión prinesieme oveľa viac play-off zápasov." 

Na obrovskej kocke nad ľadom v Bell Centre sa prehrávajú momenty z minulej sezóny. Juraj Slafkovský je vo videu ohromený atmosférou, akú fanúšikovia Montrealu pripravili v play-off. 

Ďalšie reakcie hráčov sú veľmi podobné. Každý z nich ospevuje priaznivcov Habs, medzi nimi aj tréner Martin St. Louis. 

Nasleduje pár emotívnych záberov a po chvíli prichádzajú na ľad hokejisti Montrealu. V reproduktoroch hrá pieseň Fix You od Coldplay a fanúšikovia burácajú. 

Pre hokejových fanúšikov existuje na svete len veľmi málo lepších miest (ak vôbec). Aréna Bell Centre v Montreale je najlepšia v NHL a nehovoria to len miestni fanúšikovia. 

Rozhoduje cena aj lokalita

Čo robí hokejovú arénu výnimočnou? Je to otázka, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď. Dá sa krása a kvalita hokejového stánku zmerať exaktnými dátami, alebo ide skôr o neuchopiteľný pocit, ktorý fanúšik zažije až po prekročení turniketov?

Práve túto dilemu sa rozhodli rozlúsknuť v prestížnom zámorskom médiu The Athletic. Ich redaktori majú za sebou stovky, ba až tisíce zápasov naprieč Severnou Amerikou a z vlastnej skúsenosti vedia, že arény NHL sa od seba líšia viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

Kľúčovú úlohu v projekte však nezohrali len novinári, ale najmä fanúšikovia. The Athletic spustil rozsiahly prieskum medzi svojimi predplatiteľmi, do ktorého sa zapojili tisíce respondentov zo všetkých hokejových trhov. 

Výsledkom boli detailné pohľady na arény – od nadšených slov až po ostrú kritiku miest, kde sledovanie zápasu skôr bolí, než teší.

Takmer tretina odpovedí prišla od fanúšikov, ktorí vlastnia celosezónne alebo čiastočné permanentky. Inými slovami – ľudí, ktorí tieto budovy poznajú do posledného schodu, bufetu či výhľadu z horného prstenca a dokážu veľmi presne pomenovať ich silné aj slabé stránky.

Aréna Bell Centre v Montreale.
Aréna Bell Centre v Montreale. (Autor: SPORTNET - SÉBASTIEN GERVAIS)

Získané odpovede redakcia spracovala do štyroch hlavných hodnotiacich kategórií – lokalita, vybavenosť, atmosféra a cenová dostupnosť. Ich kombináciou vzniklo tzv. „fanúšikovské skóre“, ktoré malo v celkovom poradí rozhodujúcu váhu. 

Až 80 percent výsledného hodnotenia vychádzalo z pohľadu fanúšikov, zvyšných 20 percent tvoril rebríček zostavený samotnými reportérmi The Athletic, ktorí doň vniesli aj pohľad neutrálneho návštevníka zvonka.

1. Bell Centre, Montreal

Víťaz rebríčka nebol prekvapením. Bell Centre potvrdilo, že Montreal nie je len mesto s hokejovou históriou, ale miesto, kde je hokej stále otázkou identity. 

Atmosféra v najväčšej aréne NHL nemá konkurenciu – fanúšikovia sú hluční, nároční, vášniví a dokonale rozumejú hre. 

Aj počas bežného zápasu dokážu vytvoriť pocit play-off, v jarných mesiacoch ide o zážitok, ktorý patrí na zoznam povinných zastávok každého hokejového fanúšika.

Budova sama o sebe nie je bez chýb – najmä z hľadiska cien a ponuky občerstvenia, no za zážitok sa určite oplatí priplatiť. Práve preto ju fanúšikovia aj reportéri jednohlasne označili za najlepšiu arénu NHL. 

2. T-Mobile Arena, Las Vegas

Las Vegas dokázalo niečo, čo sa spočiatku zdalo nemožné – urobiť z NHL plnohodnotnú súčasť mesta postaveného na zábave. 

T-Mobile Arena priamo na legendárnom „Stripe" je stelesnením tohto prístupu. Zápas Golden Knights nie je len o hokeji, ale o nepretržitom predstavení, ktorí zažívajú priaznivci od vstupu na námestie pred halou až po záverečný klaksón.

Fanúšikovia aj novinári oceňovali najmä špičkové vybavenie, energickú atmosféru a kreativitu, s akou klub pracuje s publikom. 

Tradičnejších fanúšikov môže tento štýl dráždiť, no Vegas sa ani nesnaží byť „klasické“. Slabinou zostáva vyššia cena zážitku, no ako zábavný balík patrí Vegas medzi absolútnu špičku ligy.

3. Benchmark Int. Arena, Tampa Bay

Tampa Bay sa za posledné roky vypracovala medzi najlepšie organizácie NHL a jej domovská aréna je toho jasným dôkazom. 

Benchmark International Arena, predtým známa aj ako Amalie Arena, sa nachádza v centre mesta, obklopená barmi, reštauráciami a fanúšikovskými zónami, ktoré žijú hokejom dávno pred úvodným buly.

Fanúšikovia vyzdvihovali kombináciu výbornej polohy, moderného vybavenia a dostupnejších cien v porovnaní s inými top arénami. 

Tampa možno nemá historickú váhu Montrealu ani šou Las Vegas, no ako komplexný fanúšikovský zážitok patrí medzi absolútnu elitu NHL. 

Kde sú najhoršie arény? 

Do najlepšej päťky sa vtesnali ešte Bridgestone Arena v Nashville a Little Caesars Arena v Detroite. 

Azda najznámejšia NHL aréna, Madison Square Garden v New Yorku, obsadila v rebríčku 10. miesto. 

Na úplne opačnom konci, od 30. po 32. pozíciu, sa nachádzajú Los Angeles, Buffalo a Ottawa.

Aréna v centre Los Angeles dopláca na slabú atmosféru a prehnane „umelý“ zápasový zážitok, ktorý fanúšikov skôr ruší než vtiahne do hry. 

Hluk, svetelné efekty a preplnená kocka nahrádzajú emóciu, zatiaľ čo doprava a drahé parkovanie robia z návštevy zápasu logistický problém. Aj preto patrí crypto.com Arena medzi najtichšie a najmenej autentické haly NHL.

Buffalo má fanúšikov, no aréna im dlhodobo hádže polená pod nohy. Zastaralé vybavenie, nepohodlné sedenie a slabý zápasový servis vyniesli KeyBank Center na úplné dno ligy v kategórii vybavenosti. Bez dlhodobejšieho úspechu tímu ostáva hala len tieňom niekdajšieho hokejového kotla.

Najhoršie hodnotená aréna v NHL je Canadian Tire Centre v Ottawe. Dopláca predovšetkým na katastrofálnu polohu mimo mesta, ktorá z domáceho zápasu robí takmer výjazd. 

Problémy s dopravou, parkovaním a celkovým komfortom zatienili aj inak slušné výhľady na ľad a zážitok z hokeja. Nová hala by sa mala ale presunúť do centra Ottawy, čo by ocenili všetci domáci fanúšikovia.

Hodnotenie arén NHL podľa The Athletic

Poradie

Aréna

Klub

Hodnotenie The Athletic

1.

Bell Centre

Montreal Canadiens

9,0

2. 

T-Mobile Arena

Vegas Golden Knights

8,6

3.

Benchmark Int. Arena

Tampa Bay Lightning

8,3

4.

Bridgestone Arena

Nashville Predator

8,2

5.

Little Caesars Arena

Detroit Red Wings

8,0

6. 

Nationwide Arena

Columbus Blue Jackets

8,0

7.

Grand Casino Arena

Minnesota Wild

8,0

8. 

Climate Pledge Arena

Seattle Kraken

7,9

9.

UBS Arena

New York Islanders

7,8

10.

Madison Square Garden

New York Rangers

7,7

11.

Rogers Place

Edmonton Oilers

7,7

12.

United Center

Chicago Blackhawks

7,6

13.

Canada Life Centre

Winnipeg Jets

7,6

14.

American Airlines Center

Dallas Stars

7,3

15.

Enterprise Center

St. Louis Blues

7,3

16.

Amerant Bank Arena

Florida Pamthers

7,2

17.

Ball Arena

Colorado Avalanche

7,2

18. 

TD Garden

Boston Bruins

7,2

19. 

Lenovo Center

Carolina Hurricanes

7,1

20.

SAP Center

San Jose Sharks

7,1

21. 

Delta Center

Utah Mamooth

6,9

22.

Xfinity Mobile Arena

Philadelphia Flyers

6,8

23. 

PPG Paints Arena

Pittsburgh Penguins

6,7

24.

Prudential Center

New Jersey Devils

6,4

25. 

Scotiabank Saddledome

Calgary Flames

6,3

26.

Honda Center

Anaheim Ducks

6,3

27. 

Capital One Arena

Washington Capitals

6,3

28. 

Scotiabank Arena

Toronto Maple Leafs

5,8

29.

Rogers Arena

Vancouver Canucks

5,8

30.

Crypto.com Arena

Los Angeles Kings

5,7

31.

KeyBank Center

Buffalo Sabres

5,7

32.

Canadian Tire Centre

Ottawa Senators

4,9

NHL

