Juraj Slafkovský: Na ľade sa cítim lepšie, ako kedykoľvek predtým

Tento článok vznikol v spolupráci s FutbalTour, športovou cestovnou kanceláriou, vďaka ktorej zažijete NHL naživo.
NHL by FutbalTour
Juraj Slafkovský je štvrtú sezónu hráčom Montrealu Canadiens. Momentálne prežíva azda svoje najlepšie obdobie v NHL a Sportnet je pri tom. Priamo z Montrealu prinesieme pohľad do zákulia klubu, bezprostredné reakcie hráčov či fanúšikov a postrehy expertov.
JURAJ SLAFKOVSKÝ prežíva v NHL pozitívne obdobie. Slovenský hokejový útočník bol neprehliadnuteľný aj v zápase Montrealu Canadiens proti Floride Panthers.
Opäť využíval svoju postavu, hral tvrdo do tela, hoci dvakrát sa to rozhodcom nepozdávalo a posadili ho na trestnú lavicu. Za prihrávku na gól Olivera Kapanena by ho pochválil aj Francesco Calzona.
A v závere sa ešte postaral o kuriózny moment. Korčuľoval na prázdnu bránku, chystal sa zakončiť, no v tom mu útočník Verhaeghe zlomil hokejku a puk smeroval mimo bránku.
Slafkovský sa chvíľu zlostil, no rozhodcovia boli nekompromisný - technický gól. "Ani som nevystrelil, ale rátam každý gól, takže super," vravel v šatni po zápase.
Máte pozitívny vzťah k futbalu? Pýtame sa kvôli ľavačke, ktorou ste prihrali na druhý gól.
Jasné. Hokejkou som nemohol zahrať, tak som využil nohu. Puk sa dobre odrazil a zakončenie bolo skvelé. Super.
Obľúbený futbalový tím?
FC Barcelona.
Pred sezónou ste povedali, že chcete byť jedným z lídrov tohto tímu, nie o tom iba hovoriť. Myslíte si, že už to napĺňate?
Smerujem k tomu, ale musím ďalej pracovať, posúvať sa. Určite viem byť ešte lepší.
Zmenili ste spoluhráčov v útoku. Máte v druhej formácii inú rolu, než ste mali v prvom útoku, hráte iným štýlom?
Je pravda, že v niektorých situáciách mám častejšie puk, než som mal predtým a myslím, že mi to takto vyhovuje. Ale hrá sa mi dobre všade. Kamkoľvek ma dajú, budem sa snažiť odviesť dobrú robotu.
Je vidieť, že s Kapanenom aj Demidovom si na ľade rozumiete, z čoho pramení chémia medzi vami?
Ťažko povedať. Všetci sme mladí chlapci, ktorí si chcú ísť za svojim snom. Chceme bojovať, dominovať v zápase a zatiaľ to vychádza. Verím, že to takto pôjde čo najdlhšie.
Ste podobné povahy? Trávite spolu čas aj mimo ľadu?
S Demim (Ivan Demidov) sme susedia, takže trávime spolu každý deň. Všetci sme Európania a myslím, že to medzi nami dobre funguje.
S Oliverom Kapanenom sa bavíte po fínsky?
Kdeže. Všetky debaty vedieme po anglicky, prípadne po rusky, ale to iba niekedy.
VIDEO: Juraj Slafkovský
Kto je váš spolubývajúci na výjazdoch tímu?
Nemám spolubývajúceho, bývame sami.
Montreal už dlho neodohral takúto vydarenú prvú časť sezóny. Je to cítiť aj na atmosfére v kabíne?
Určite. Všetci hrajú s väčším pokojom, ale nepoľavujeme. Chodíme na ľad skôr a dlhšie zostávame. Snažíme sa ísť za svojim cieľom. Zatiaľ to vychádza, ale sezóna je ešte dlhá.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Florida
V Montreale ste štvrtú sezónu. Ak porovnáte Juraja Slafkovského v roku 2022 s tým súčasným, v čom ste sa hokejovo posunuli?
Posunul som sa vo všetkom. Tento hokej je úplne iný ako európsky. V súčasnosti sa cítim na ľade lepšie, ako kedykoľvek predtým.
Kde vidíte seba a tento tím o také dva-tri roky?
Na to asi neodpoviem. Sústredím sa na túto sezónu a neriešim, čo bude neskôr.
O mesiac sa v Taliansku začnú zimné olympijské hry s atraktívnym hokejovým turnajom. Minulá olympiáda zmenila váš život a katapultovala vás do veľkého hokeja. Čo vám prvé napadne, keď sa povie Peking 2022?
Samozrejme bronzová medaila a spomienka na celý turnaj, na to, ako sme na ňom bojovali, kým sme získali bronz.
Pozriete si občas svoje gólové momenty z turnaja?
Asi už nie. Keď to niekedy na mňa vyskočí, tak si ich pozriem, ale nevyhľadávam ich.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: