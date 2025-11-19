Šatan: Ružička je naozaj iný človek. Dvere do reprezentácie bude mať pootvorené

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do olympijskej sezóny 2024/25 druhým miestom na tradičnom novembrovom Nemeckom pohári.
Zverenci trénera Vladimíra Országha postupne zdolali Rakúsko (5:2) a Lotyšsko (4:1), no v poslednom zápase podľahli domácemu výberu jasne 0:3.
„Napriek tomu, že sme nezopakovali vlanajší triumf na turnaji, dojem zostáva dobrý," hodnotí s odstupom času Miroslav Šatan, generálny manažér reprezentácie a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
V podcaste Čo je prečo tak v slovenskom hokeji rozobral viacero tém. Priblížil, ako sa formoval trest pre Mariána Studeniča, ale aj to, ako vníma premenu Adama Ružičku.
Chceme, aby hráči boli profesionáli
Marián Studenič môže byť opäť súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie, ale na zimných olympijských hrách si nezahrá. Tak zneli slová trénera Országha na zraze pred Nemeckým pohárom 2025.
Vlani v auguste sa meno Mariána Studeniča dostalo do centra pozornosti nie pre výkon na ľade, ale pre nečakaný odchod zo slovenskej hokejovej reprezentácie.
VIDEO: Rozhovor s Miroslavom Šatanom
Útočník opustil národný tím v prvý deň finále olympijskej kvalifikácie, keď nebol spokojný so svojou pozíciou v zostave.
"Hovoril som s ním dvakrát. Prvý raz v lete, druhý raz pred týždňom. Páčila sa mi jeho reakcia. povedal, že na nikoho sa nevyhovára, že to bola chyba, skrat. Vysvetlil som mu, ako to vidíme. Akceptoval to a teší sa, že šancu reprezentovať po olympiáde dostane," povedal Országh.
Studenič sa k incidentu z augusta minulého roka vrátil aj v rozhovore pre Hockey Slovakia. Priznal, že svoje rozhodnutie z vlaňajška ľutuje a konal v hneve.
„Keď je človek nahnevaný, nerieši veci racionálne. Možno som to riešil s horúcou hlavou. Keby som mohol vrátiť čas, nikdy by som to nespravil. Poučil som sa,“ priznáva.
Chybu si uvedomil už pár hodín po odchode, no späť sa vrátiť nedalo.
„Keď som teraz nahnevaný, riešim veci s chladnejšou hlavou. Najväčšou chybou je nepriznať si omyl. Keď si ho človek prizná, väčšina ľudí to vie oceniť,“ dodal Studenič.
V slovenskom drese sa odvtedy neobjavil a neúčasť na ZOH bude pre neho istým druhom trestu za to, že opustil reprezentáciu v kvalifikácii.
Generálny manažér reprezentácie teraz priznáva, že pri jeho osobe sa zvažovali rôzne scenáre.
„Veľa sme sa o tom rozprávali. Povedal by som, že to bolo kolektívne rozhodnutie. Isté štandardy v reprezentácii musia byť a chceme, aby hráči dodržovali nejaký štatút profesionála.
Myslím si, že toto je nakoniec férové rozhodnutie. Nehneváme sa na neho a držíme mu palce. Ak bude mať záujem vrátiť sa do reprezentácie, tak ho radi privítame," uviedol Šatan pre Hockey Slovakia.
Dodal, že podobné záležitosti museli riešiť aj v mládežníckych reprezentáciách. Trest pre Studeniča o neúčasti na ZOH by mal byť akousi výstrahou aj pre ostatných hráčov.
„Nebudem hovoriť mená a detaily, ale mali sme tento rok náznaky incidentov a takýchto manierov aj v nižších reprezentáciách. Dokonca ich bolo viac," priznáva šéf zväzu.
„Musíme sa vrátiť do toho, čo bolo kedysi: pre každého hráča musí byť reprezentácia cťou. Zároveň musí byť pripravený na to, že to nebude o ňom, ale o tíme a tom, čo je prospešné pre tím.
V tomto musia byť tréneri jednotní a držať spolu. Musia tam byť nastavené pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať, lebo inak nebude žiaden tréner schopný ten tím zvládnuť. V žiadnej vekovej kategórii."
Páči sa mi nový Ružička
Trochu v odlišnej situácii bol útočník Adam Ružička, ktorý nebol tiež už dlhšie súčasťou reprezentácie, ale z osobných dôvodov.
Vo februári 2024 počas pôsobenia v zámorskej NHL zverejnil video s bielym práškom. Jeho vtedajší zamestnávateľ Arizona Coyotes s ním okmažite ukončil zmluvu a Ružička tak „pochoval" svoju zámorskú kariéru.
Odmietavé stanovisko vtedy uviedol aj zväz s tým, že „odsudzuje jeho správanie, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta".
Dvadsaťšesťročný útočník sa medzičasom za svoj čin verejne ospravedlnil a absolvoval liečbu. Chce byť príkladom pre mladých ľudí a ukázať im, že aj z najťažších životných situácií sa dá postaviť na nohy.
Šatan po čase priznal, že s Ružičkom sa osobne stretol ešte pred začiatkom aktuálnej sezóny. Útočníka pozval do sídla SZĽH.
„Dlho sme sa rozprávali o tom, čo zažil a ako sa zmenil na nového Adama Ružičku. A mne sa ten nový Adam Ružička veľmi páči. Videl som, že veľa vecí si v živote upratal, poučil sa z toho a je to naozaj iný človek," povedal Šatan.
Podľa neho mu incident otvoril oči a pomohol.
Ružička prežíva vydarenú sezónu v ruskej KHL. Za Spartak Moskva odohral 24 zápasov, počas ktorých nazbieral 21 bodov za osem gólov a 13 asistencií.
„Dvere do reprezentácie budú pootvorené a bude záležať na ňom, či bude mať chuť. Samozrejme, aj na jeho forme a na tom, či ho tréneri budú nominovať.
Z rozhovoru s ním cítim, že má chuť prísť nielen na jednu akciu, ale že sa chce stať dlhodobou súčasťou reprezentácie. Verím, že mu nastavenie vydrží. Každý z nás môže urobiť v živote chybu a jeho incident môže zlúžiť ako príklad. Môže byť inšpiráciou pred druhých, ako sa z tejto situácie dostať," povedal Šatan.
To, že reprezentácia bude mať záujem aj o Adama Ružičku, potvrdil už skôr aj tréner Országh. Spoločne so Šatanom sa zhodli, že Ružička na rozdiel od Studeniča poškodil iba sám seba a svoju kariéru.
Tréneri podľa Šatana budú zvažovať jeho olympijskú nomináciu, napriek tomu, že KHL nebude mať počas olympiády oficiálnu prestávku.
„V zmluve má klauzulu, na základe ktorej by mohol prísť na olympiádu. Samozrejme, ak bude zdravý a bude mať výkonnosť. Riešime, či je nejaká možnosť, aby sme ho videli na decembrovom turnaji," uviedol k Ružičkovi tréner Országh.
Neviem, ako to chcú Taliani stihnúť
Domáci Kaufland Cup, ktorý sa uskutoční od 10. do 12. decembra v Banskej Bystrici, bude generálkou na ZOH 2026. Slovensko odohrá dvojzápas proti Lotyšsku a Nórsku.
„Čakajú nás posledné dva zápasy pred olympiádou. Už nebudeme skúšať úplne nových hráčov, skôr tých, ktorí reálne bojujú o miesto na hrách. Nominácia sa bude formovať v priebehu týždňa až dvoch. Zatiaľ sme to detailne neriešili, ale myslím si, že tréneri už majú základný zoznam pripravený," uviedol Šatan.
Po turnaji budú mať tréneri už iba niekoľko týždňov na to, aby zostavili finálnu nomináciu, ktorá pocestuje do Milána.
„Nominácia by mala byť zverejnená niekedy koncom decembra, resp. začiatkom januára 2026. Po decembrovej akcii do vianočných sviatkov sa budeme o tom intenzívne rozprávať. Keďže je to spoločná kampaň viacerých krajín aj NHL, tak zostavy pôjdu von možno už koncom decembra," priblížil Šatan s tým, že očakáva veľký boj o miestenky.
Hoci úvodný ceremonál hier v Taliansku sa uskutoční už o necelé tri mesiace, dejiská ešte stále vyzerajú ako stavenisko.
„Sami sme pred pár týždňami vycestovali do Milána a zostali sme šokovaní," uviedol Šatan.
Hlavná hala Santagiulia, ktorá bude mať kapacitu približne 15-tisíc miest, ešte nie je dokončená, hoci jej plánovná dostavba mala byť už v novembri. Hotová nie je ani druhá aréna na výstavisku Fiera Milano.
„Dúfam, že neprezradím niečo, čo by som nemal, ale štadióny a okolie nie sú úplne pripravené. Videli sme štadión, ktorý nie je dostavaný, nie je tam tréningová plocha a bola tam jama," dodal Šatan.
Testovacie turnaje, ktoré sa mali odohrať na novom štadióne začiatkom decembra boli zrušené a veľké obavy z možného fiaska má aj NHL, ktorá po 12 rokoch vysiela na olympiádu svojich hráčov.
Vedenie zámorskej profiligy vyslalo tento týždeň do Milána oficálnych kontrolórov, aby situáciu preverili osobne.
„Neviem, ako to chcú Taliani stihnúť," uzavrel Šatan.