Pustia kluby z ruskej KHL Slovákov na olympiádu? Országh: Hráči to majú v zmluve

BRATISLAVA. V auguste minulého roka sa do slovenskej hokejovej reprezentácie vrátili hráči, ktorí podpísali kontrakt s klubmi ruskej KHL aj po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine.
Rusko napadlo susednú krajinu vo februári 2022 a dodnes proti nej vedie dobyvačnú vojnu.
Hokejisti z KHL nastúpili na turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, kde si Slovensko vybojovalo účasť na hrách v Miláne a Cortine, aj o pol roka neskôr na svetovom šampionáte vo Švédsku.
A je možné, že nebudú chýbať ani na olympijskom turnaji vo februári budúceho roka. Ruské kluby ich však musia uvoľniť. KHL totiž nemá počas zimnej olympiády prestávku (Rusko na turnaji neštartuje, od vypuknutia vojny nehralo pre trest na žiadnom veľkom turnaji).
VIDEO: Vladimír Országh o Studeničovi a Ružičkovi
V Rusku momentálne pôsobí osem slovenských hokejistov: Adam Ružička, Martin Gernát, Adam Liška, Richard Pánik, Christián Jaroš, Mário Grman a brankári Patrik Rybár a Adam Húska.
„Sledujem aj ich. Je to ďalšia možnosť, ktorú budeme môcť využiť smerom k olympiáde. Aktuálne viem, že Adam Liška je zranený, mal operáciu slepého čreva a nehráva. Inak ostatných hráčov sledujem," povedal nedávno pre Sportnet tréner Vladimír Országh.
Dodal, že s hráčmi z KHL počíta, aj keď ich účasť je stále otázna.
Rovnakú rétoriku volil aj na zraze pred Nemeckým pohárom, na ktorom sa slovenská reprezentácia predstaví tento týždeň.
"Pokiaľ viem, títo hráči majú vo svojich zmluvách klauzulu o prípadnom uvoľnení na olympijský turnaj," vysvetlil Országh.
Hoci na vlaňajšej kvalifikácii hrali Liška, Gernát či Grman a na MS v hokeji zase dvojica brankárov Húska a Rybár, reprezentácia bude mať záujem aj o Adama Ružičku.
Útočník Spartaka Moskva nie je súčasťou výberov od roku 2024, keď počas pôsobenia v zámorskej NHL zverejnil video s bielym práškom.
Vedenie reprezentácie vtedy uviedlo, že „odsudzuje jeho správanie, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta".
Medzičasom sa za svoj čin verejne ospravedlnil, absolvoval liečbu a chce byť príkladom pre mladých ľudí a ukázať im, že aj z najťažších životných situácií sa dá postaviť na nohy.
„Adam zavaril v prvom rade sám sebe. Je vyrovnaný s veľa vecami. Mal veľmi dobrú sezónu, uvidíme ako to nakoniec bude. V zmluve má klauzulu, na základe ktorej by mohol prísť na olympiádu. Samozrejme, ak bude zdravý a bude mať výkonnosť. Riešime, či je nejaká možnosť, aby sme ho videli na decembrovom turnaji," uviedol k Ružičkovi tréner Országh.
Slovensko nastúpi na olympijskom turnaji v Miláne v základnej skupine postupne proti Fínsku, domácemu Taliansku a Švédsku.
V júni tohto roka realizačný tím oznámil mená prvých šiestich hráčov nominovaných na turnaj: obrancovia Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning, Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals, Šimon Nemec z New Jersey Devils a útočníci Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens, Martin Pospíšil z Calgary Flames a Tomáš Tatar zo švajčiarskeho EV Zug.