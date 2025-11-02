Studenič sa chce vrátiť do reprezentácie. Incident oľutoval, rozhodne sa čoskoro

BRATISLAVA. Vlani v auguste sa meno Mariána Studeniča dostalo do centra pozornosti nie pre výkon na ľade, ale pre nečakaný odchod zo slovenskej hokejovej reprezentácie.
Útočník opustil národný tím v prvý deň finále olympijskej kvalifikácie, keď nebol spokojný so svojou pozíciou v zostave.
V rozhovore pre Hockey Slovakia teraz priznáva, že svoje rozhodnutie z vlaňajška ľutuje a konal v hneve. Verí, že dostane druhú šancu a do reprezentácie sa ešte vráti.
Nikdy by to už nespravil
Okolnosti augustového incidentu neskôr vysvetľoval generálny manažér reprezentácie a šéf hokejového zväzu Miroslav Šatan v podcaste Boris a Brambor.
Studenič sa k tímu pripojil o deň neskôr a keďže tréneri už na prvom tréningu poskladali päťky, ocitol sa sa po príchode v pozícii trinásteho útočníka.
"To asi nečakal a spustilo to u neho nejaké procesy. Nikto však nevedel, či bude hrať ako trinásty útočník, alebo bude v prvej formácii v druhom zápase, alebo po druhej tretine bude v inej päťke či na presilovke. On neodišiel preto, že by nehral. On si myslel, že nebude hrať," tvrdil Šatan.
Po Studeničovom odchode Šatan vyhlásil, že s hráčom už žiadna komunikácia nebude.
Teraz, po viac ako roku, Studenič otvorene priznal, že minuloročné rozhodnutie bolo výsledkom emócií a skratového správania.
„Keď je človek nahnevaný, nerieši veci racionálne. Možno som to riešil s horúcou hlavou. Keby som mohol vrátiť čas, nikdy by som to nespravil. Poučil som sa,“ priznáva.
Chybu si uvedomil už pár hodín po odchode, no späť sa vrátiť nedalo.
„Keď som teraz nahnevaný, riešim veci s chladnejšou hlavou. Najväčšou chybou je nepriznať si omyl. Keď si ho človek prizná, väčšina ľudí to vie oceniť,“ dodal.
Jedným z faktorov jeho vtedajšieho rozhodnutia bola aj únava. Po finálovej účasti v AHL s Coachella Valley Firebirds mal len krátku letnú prestávku a hneď po návrate zo zámoria sa pripojil k reprezentácii.
„Mal som vtedy iba mesiac pauzu a hokeja plné zuby. Zohralo úlohu aj to, že som bol unavený a v lete som si dostatočne neoddýchol,“ dodal.
Studenič: Nečakal som, že pôjdem na MS
Vedel, že dvere do reprezentácie sa mu na čas zatvorili, no na novú sezónu v novom klube sa pripravil poctivo.
Dvadsaťsedemročný útočník sa po ôsmich sezónach v zámorí vrátil do Európy. Vo švédskom Färjestade sa uchytil, patril k najlepším. Základnú časť ukončil s bilanciou 14 gólov a 30 asistencií a v play off pridal ďalšie štyri góly a asistenciu.
Ani vydarená klubová sezóna mu nepomohla získať späť miesto v reprezentácii. Nezahral si ani na májových MS vo Švédsku. O jeho absencii informovalo vedenie zväzu ešte na začiatku prípravy.
„Dvere do reprezentácie som mu nikdy nezatvoril, sám z nej odišiel. Sú tu isté princípy. Máme nastavené štandardy ako v NHL. Túto tému sme zatiaľ nepreberali, možno niekedy v budúcnosti," povedal vtedy generálny manažér a šéf SZĽH Miroslav Šatan.
Sám rodák zo Skalice priznal, že pozvánku neočakával. „Nemal som žiadne očakávania, že mi niekto zavolá a všetko bude zabudnuté. Nečakal som, že pôjdem na šampionát,“ priznáva.
Zatiaľ nebol v našom pláne, povedal Országh
Téma Studenič sa otvára aj na začiatku novej reprezentačnej sezóny, kedy sa mužstvo, už pod novým trénerom Vladimírom Országhom, pripravuje na Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine.
Országh po nástupe do funkcie priznal, že šancu pod jeho vedením dostane každý a že so Studeničom bude komunikovať.
V rozhovore pre Sportnet nedávno priznal, že so šikovným krídelníkom počíta. Na prvej reprezentačnej akcii - Nemeckom pohári - sa ale Studenič nepredstaví.
„Zatiaľ nebol v našom pláne," avizoval Országh. Debatu s „hriešnikom" ale absolvoval.
„Ja som rád, že sa mi pán tréner ozval a hovorili sme o tom, čo sa vtedy stalo. Chcel vedieť, ako som to cítil a aký mám pohľad s odstupom času. Debata bola super, bola plodná a som rád, že sme nadviazali kontakt,“ povedal Studenič pre Hockey Slovakia.
Zároveň verí, že jeho návrat do reprezentácie je len otázkou času.
„Na konci dňa záleží len na mne, ako budem hrať. Ak si miesto v tíme zaslúžim výkonmi, veľmi rád budem reprezentovať. Verím, že všetky tie veci z minulosti hodíme do koša a začneme odznova,“ dodal.
Rád by si zahral aj na blížiacich sa ZOH, no neočakáva, že tam pôjde. „Rád by som išiel na olympijské hry, ale ani sa na to nesústredím. Ak by sa to vlani nestalo, nemusel by som dnes riešiť tieto veci. Ale rád by som tam bol,“ hovorí.
Nový šéf slovenskej lavičky Országh uviedol, že o Studeničovi bude informovať verejnosť počas prvého reprezentačného zrazu (3. november - 9. november 2025).