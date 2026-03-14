ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 3. zápas)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú 3. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
Stav po úvodných zápasoch je nerozhodný 1:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 3. zápas, Tipsport liga, sobota, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
14.03.2026 o 16:30
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Peknú hokejovú sobotu želám všetkým hokejovým fanúšikom! Séria predkola play-off Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK Spišská Nová Ves je po dvoch zápasoch vyrovnaná 1:1. Prvý zápas si uchmatli Michalovčania, keď zvíťazili na ľade Spišiakov 2:1. Druhý zápas už bol v réžii rysov, ktorí vyhrali jednoznačne 5:0. Séria sa presúva do Michaloviec, kde sa už môže rozhodnúť o postupujúcom do najlepšej osmičky.
1. zápas predkola play-off Tipsport ligy:
HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly a asistencie: 13. Paločko (A. Žiak, Džugan) – 29. Serrti (Fominykh, Šmida), 32. Roy (Virtanen)
2. zápas predkola play-off Tipsport ligy:
HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly a asistencie: 14. D. Martel (A. Žiak, Giroux), 47. D. Martel (Viedenský), 48. Romaňák (Karaffa), 54. Giľák (McIsaac, Giroux), 60. Giľák (Paločko, McIsaac)
1. zápas predkola play-off Tipsport ligy:
HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly a asistencie: 13. Paločko (A. Žiak, Džugan) – 29. Serrti (Fominykh, Šmida), 32. Roy (Virtanen)
2. zápas predkola play-off Tipsport ligy:
HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly a asistencie: 14. D. Martel (A. Žiak, Giroux), 47. D. Martel (Viedenský), 48. Romaňák (Karaffa), 54. Giľák (McIsaac, Giroux), 60. Giľák (Paločko, McIsaac)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.