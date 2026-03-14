ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 3. zápas)

HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 3. zápasu predkola play-off Tipsport ligy.
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos z 3. zápasu predkola play-off Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. mar 2026 o 13:30
Sledujte s nami ONLINE z 3. zápasu predkola play-off Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú 3. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.

Stav po úvodných zápasoch je nerozhodný 1:1.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 3. zápas, Tipsport liga, sobota, NAŽIVO)

Tipsport liga predkolo play-off  2025/2026
14.03.2026 o 16:30
3. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Peknú hokejovú sobotu želám všetkým hokejovým fanúšikom! Séria predkola play-off Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK Spišská Nová Ves je po dvoch zápasoch vyrovnaná 1:1. Prvý zápas si uchmatli Michalovčania, keď zvíťazili na ľade Spišiakov 2:1. Druhý zápas už bol v réžii rysov, ktorí vyhrali jednoznačne 5:0. Séria sa presúva do Michaloviec, kde sa už môže rozhodnúť o postupujúcom do najlepšej osmičky.

1. zápas predkola play-off Tipsport ligy:

HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly a asistencie: 13. Paločko (A. Žiak, Džugan) – 29. Serrti (Fominykh, Šmida), 32. Roy (Virtanen)

2. zápas predkola play-off Tipsport ligy:

HK Spišská Nová Ves – HK DUKLA Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly a asistencie: 14. D. Martel (A. Žiak, Giroux), 47. D. Martel (Viedenský), 48. Romaňák (Karaffa), 54. Giľák (McIsaac, Giroux), 60. Giľák (Paločko, McIsaac)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tipsport liga

HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos z 3. zápasu predkola play-off Tipsport ligy.online
HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos z 3. zápasu predkola play-off Tipsport ligy.online
ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 3. zápas)
dnes 14:00
