Spišiaci sa márne snažili zdramatizovať zápas. Michalovce si vybudovali pohodlný náskok

Gólová radosť hráčov Michaloviec. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 18:50
Michalovce si vybojovali postupový mečbal.

Tipsport liga - predkolo play-off, 3. zápas

Michalovce - Spišská Nová Ves 3:2 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Virtanen (J. Martel, Roy), 20. Spodniak (Šmida, Roy), 27. Kytnár (Spodniak) – 31. Hain (Savoie), 47. Savoie (McIsaac, Giroux)

Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Pribula, Stanzel

Vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 1546

Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti, Stripai - J. Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Stahoň, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák

Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík - Karaffa, Hain, Savoie - Giľák, Giroux, D. Martel - Džugan, Paločko, Števuliak - Bačo, Viedenský, Rapáč - Stas

/stav série: 2:1/

Hokejisti HK Dukla Michalovce sa priblížili k postupu do štvrťfinále play off Tipsport ligy.

V sobotňajšom treťom súboji predkola zdolali HK Spišská Nová Ves 3:2 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v nedeľu opäť na ľade Michaloviec (16.30 h).

Domáci išli do vedenia už v 2. minúte, keď Virtanen spomedzi kruhov prekonal Suráka - 1:0.

Oba tímy si v prvej tretine vytvorili viacero šancí, no spokojnejší boli po nej Michalovčania, ktorí zvýšili svoj náskok v 20. minúte.

Spodniak v nej pohotovo zakončil tlak Dukly v presilovke. V 27. minúte domáci uplatnili dôraz pred bránkou, aktivita Kytnára so Spodniakom viedla k ich tretiemu gólu a hostia neuspeli ani s trénerskou výzvou, po ktorej hrali v oslabení - 3:0.

Spišiaci sa vrátili do zápasu gólom Haina v presilovke a Savoie v 47. minúte znížil v ďalšej početnej výhode na rozdiel gólu.

Záver priniesol snahu hostí o vyrovnanie, no nevyšlo im to ani počas hry bez brankára.

