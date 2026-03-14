Spišiaci sa márne snažili zdramatizovať zápas. Michalovce si vybudovali pohodlný náskok

Tipsport liga - predkolo play-off, 3. zápas
Michalovce - Spišská Nová Ves 3:2 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 2. Virtanen (J. Martel, Roy), 20. Spodniak (Šmida, Roy), 27. Kytnár (Spodniak) – 31. Hain (Savoie), 47. Savoie (McIsaac, Giroux)
Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Pribula, Stanzel
Vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 1546
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti, Stripai - J. Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Stahoň, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík - Karaffa, Hain, Savoie - Giľák, Giroux, D. Martel - Džugan, Paločko, Števuliak - Bačo, Viedenský, Rapáč - Stas
/stav série: 2:1/
Hokejisti HK Dukla Michalovce sa priblížili k postupu do štvrťfinále play off Tipsport ligy.
V sobotňajšom treťom súboji predkola zdolali HK Spišská Nová Ves 3:2 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v nedeľu opäť na ľade Michaloviec (16.30 h).
Domáci išli do vedenia už v 2. minúte, keď Virtanen spomedzi kruhov prekonal Suráka - 1:0.
Oba tímy si v prvej tretine vytvorili viacero šancí, no spokojnejší boli po nej Michalovčania, ktorí zvýšili svoj náskok v 20. minúte.
Spodniak v nej pohotovo zakončil tlak Dukly v presilovke. V 27. minúte domáci uplatnili dôraz pred bránkou, aktivita Kytnára so Spodniakom viedla k ich tretiemu gólu a hostia neuspeli ani s trénerskou výzvou, po ktorej hrali v oslabení - 3:0.
Spišiaci sa vrátili do zápasu gólom Haina v presilovke a Savoie v 47. minúte znížil v ďalšej početnej výhode na rozdiel gólu.
Záver priniesol snahu hostí o vyrovnanie, no nevyšlo im to ani počas hry bez brankára.
