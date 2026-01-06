Réway bol údajne na skúške v ďalšom slovenskom klube. Po jednom tréningu ho poslali preč

Od kontroverzie je oficiálne stále zranený.

Martin Réway bol na skúšky v nemenovanom klube slovenskej Tipsport ligy, prezradil tréner Liptovského Mikuláša Aleš Totter.

Toto vyjadrenie prichádza po tom, čo začiatkom novembra mal skončiť v liptovskom klube, keď podľa jeho slov spravil nejakú hlúposť.

„Týmto dňom končím v Liptovskom Mikuláši. Všetci ma poznáte, nie som a nebol som dokonalý, ale na ľade som vždy nechal všetko, no spravil som hlúposť pred zápasom v Trenčíne, za ktorú som sa dodatočne všetkým ospravedlnil, zaplatil pokutu. A vec mala byť uzavretá,“ napísal v stredu Réway na sociálnej sieti.

S tým však nesúhlasil majiteľ Róbert Ľupták. „Má platnú zmluvu. K tomu, čo napísal, sa vyjadrovať nebudem. Musí si to najprv poukladať v hlavičke, a potom sa ukáže, čo bude ďalej. Uvidíme, či mu zdravotný stav umožní pokračovať a či bude alebo nebude rešpektovať pokyny, na ktoré vyšetrenia má ísť," uviedol.

V reakcii hráč uviedol, že klub ho prepustil. Oficiálne je stále vedený ako zranený hráč. Teraz sa k téme opäť vyjadril aj Totter, ktorý prezradil, že Réway absolvoval skúšky v bližšie nešpecifikovanom klube Tipsport ligy.

„Bol na skúške v inom extraligovom klube. Bol tam na jednom tréningu, ale poslali ho preč z podobných dôvodov, ktoré sme mu vyčítali my. Boli sme ochotní uvoľniť ho, oni si ho chceli vyskúšať, ale neprešiel nejakými štandardmi organizácie.

Bol to rovnaký problém ako u nás. Výhľadovo však budeme jeho situáciu riešiť,“ uzavrel Totter v reakcii citovanej hokejportalom.

Tréner zároveň oznámil koniec Oldricha Kotvana, ktorý prišiel do Liptovského Mikuláša pred necelými dvoma mesiacmi.

„U nás skončil deň pred zápasom s Košicami. Čaká sa teraz na to, kam ho nasmerujeme. Je to výborný bek, avšak nezapadol do nášho štýlu hokeja. Chceme hrať trochu rýchlejší hokej, rýchlo posúvať puky a pohybovať sa.

Nesadlo si to a cítili sme, že to bolo obojstranné trápenie,“ priblížil kouč. V hre je údajne aj príchod nového obrancu,

