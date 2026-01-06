V Liptovskom Mikuláši sa dlho nezdržal. Skúsený obranca odchádza po dvoch mesiacoch

Oldrich Kotvan v drese Liptovského Mikuláša
Oldrich Kotvan v drese Liptovského Mikuláša (Autor: Facebook/HK 32 Liptovský Mikuláš)
6. jan 2026 o 20:53
Na začiatku novembra prišiel z HK Poprad.

Slovenský hokejista Oldrich Kotvan skončil v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Oznámil to klub na sociálnych sieťach.

"Ďakujeme Oldrichovi za pôsobenie v tíme. Do ďalšej kariéry mu prajeme veľa šťastia, úspechov a pevné zdravie," odkázali Liptáci.

Obranca pritom len na začiatku novembra opustil HK Poprad, kde strávil necelé štyri sezóny.

Popradčania vtedy uviedli, že "Oldrich Kotvan má dvere pre prípadnú budúcu spoluprácu v klube po sezóne otvorené“.

Tridsaťpäťročný Slovák pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži aj v tíme HKM Zvolen. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry strávil v Česku.

