V Liptovskom Mikuláši sa dlho nezdržal. Skúsený obranca odchádza po dvoch mesiacoch

Slovenský hokejista Oldrich Kotvan skončil v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Oznámil to klub na sociálnych sieťach.
"Ďakujeme Oldrichovi za pôsobenie v tíme. Do ďalšej kariéry mu prajeme veľa šťastia, úspechov a pevné zdravie," odkázali Liptáci.
Obranca pritom len na začiatku novembra opustil HK Poprad, kde strávil necelé štyri sezóny.
Popradčania vtedy uviedli, že "Oldrich Kotvan má dvere pre prípadnú budúcu spoluprácu v klube po sezóne otvorené“.
Tridsaťpäťročný Slovák pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži aj v tíme HKM Zvolen. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry strávil v Česku.