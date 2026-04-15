Bude mať Slovensko na MS v hokeji obrancu z NHL? Fehérváry zvažuje všetky možnosti

Martin Fehérváry. (Autor: REUTERS)
Sportnet|15. apr 2026 o 18:07
ShareTweet0

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry zvažuje účasť na majstrovstvách sveta v hokeji 2026.

Definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo, hráč si chce po náročnej sezóne dopriať čas na oddych.

Informácie potvrdil pre portál tvnoviny.sk.

Fehérvárymu sa skončila klubová sezóna v noci na stredu. Washington zvíťazil nad Columbusom 2:1, no nepostúpil do play-off.

Dvadsaťšesťročný bek po skončení ročníka priznal, že jeho štart na svetovom šampionáte je otvorený.

„Uvidím. Musím si nechať pár dní na rozmyslenie. Potrebujem si oddýchnuť. Naozaj som z tejto sezóny fyzicky aj psychicky dosť vyčerpaný,“ uviedol.

Pripomenul, že do sezóny vstupoval bez plnohodnotnej letnej prípravy pre problémy s kolenom.

„Celú sezónu som šiel bez prestávky. Nechcem robiť unáhlené závery,“ doplnil hráč, ktorý Slovensko reprezentoval aj na ZOH 2026 v Miláne, kde mužstvo trénera Vladimíra Országha obsadilo 4. miesto.

Fehérváryho účasť na MS môže v konečnom dôsledku ovplyvniť aj fakt, že v januári tohto roka jeho priateľka priviedla na svet dcéru Annu.

Hoci bratislavský rodák konečné stanovisko zatiaľ neposkytol, zostáva v kontakte s vedením reprezentácie.

„Chcem sa najskôr dohodnúť so zväzom a potom uvidíme,“ dodal Fehérváry.

V uplynulej sezóne zaznamenal svoje bodové maximum v NHL. V 81 zápasoch nazbieral 27 bodov (5 gólov a 21 asistencií).

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Bude mať Slovensko na MS v hokeji obrancu z NHL? Fehérváry zvažuje všetky možnosti