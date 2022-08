Libor Hudáček: Slováci v Rusku? Sú to ich kariéry, sami si to zvolili

BRATISLAVA. Jeho meno sa skloňovalo v súvislosti so záujmom ruského klubu Nižnekamsk, v ktorom nastúpil v predošlých dvoch sezónach.

Po stretnutí sa v rozhovore pre isport.cz vyjadril k viacerým témam. Jednou z nich boli aj odchody slovenských hokejistov do Ruska.

"Môžem k tomu povedať len toľko, že sú to ich kariéry, ich rozhodnutia, sami si to zvolili. Ja sa k tomu neviem vyjadriť, je to ich rozhodnutie. Keď sa rozhodli, tak sa rozhodli. Uvidíme, čo z toho bude," vravel pre český web Hudáček.