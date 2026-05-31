Čajkovský zmení klub, nebude pokračovať v ruskom Čeľabinsku

Michal Čajkovský
Michal Čajkovský (Autor: Hockey Club Ambrì Piotta)
TASR|31. máj 2026 o 15:02
ShareTweet1

Za Traktor odohral v minulej sezóne 16 zápasov.

Slovenský hokejista Michal Čajkovský už nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Traktoru Čeľabinsk v KHL.

Ruský klub v nedeľu oficiálne oznámil odchod štyroch zahraničných hráčov, vrátane slovenského obrancu.

Tridsaťštyriročný Čajkovský prišiel do Čeľabinska v januári tohto roka, keď predtým požiadal švajčiarsky klub HC Ambri-Piotta o predčasné ukončenie kontraktu z osobných dôvodov iba po šiestich odohratých dueloch.

Vrátil sa tak do KHL, kde odohral predtým deväť sezón. Nastupoval za Avtomobilist Jekaterinburg, Dinamo Moskva, Sibir Novosibirsk a Spartak Moskva.

Za Traktor odohral v minulej sezóne 16 zápasov a pripísal si päť bodov (2+3), v play off pridal päť stretnutí a jeden gól.

Čajkovský reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.

KHL

    Michal Čajkovský
    Michal Čajkovský
    Čajkovský zmení klub, nebude pokračovať v ruskom Čeľabinsku
    dnes 15:02|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»KHL»Čajkovský zmení klub, nebude pokračovať v ruskom Čeľabinsku