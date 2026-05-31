Čajkovský zmení klub, nebude pokračovať v ruskom Čeľabinsku

Slovenský hokejista Michal Čajkovský už nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Traktoru Čeľabinsk v KHL.
Ruský klub v nedeľu oficiálne oznámil odchod štyroch zahraničných hráčov, vrátane slovenského obrancu.
Tridsaťštyriročný Čajkovský prišiel do Čeľabinska v januári tohto roka, keď predtým požiadal švajčiarsky klub HC Ambri-Piotta o predčasné ukončenie kontraktu z osobných dôvodov iba po šiestich odohratých dueloch.
Vrátil sa tak do KHL, kde odohral predtým deväť sezón. Nastupoval za Avtomobilist Jekaterinburg, Dinamo Moskva, Sibir Novosibirsk a Spartak Moskva.
Za Traktor odohral v minulej sezóne 16 zápasov a pripísal si päť bodov (2+3), v play off pridal päť stretnutí a jeden gól.
Čajkovský reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.