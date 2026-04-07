Slovenský reprezentant pokračuje v ruskej KHL. Predĺžil zmluvu na ďalšiu sezónu

Mário Grman počas MS v hokeji 2025. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
TASR|7. apr 2026 o 16:09
V Rusku pôsobí už dva roky.

Slovenský hokejista Mário Grman predĺžil zmluvu s Admiralom Vladivostok. V klube KHL zostane minimálne do konca sezóny 2026/2027.

Dvadsaťosemročný obranca nazbieral v prebiehajúcom ročníku v drese posledného tímu Východnej konferencie päť bodov (1+4) v 35 zápasoch.

Grman prišiel do Admiralu v roku 2024 a počas dvoch sezón odohral za Vladivostok 96 duelov. V nich zaznamenal jeden gól a 11 asistencií.

V tomto ročníku KHL vedie štatistiku v počte hitov medzi obrancami (68). Informáciu priniesol oficiálny web Admiralu.

KHL

