Ružička priznal psychické problémy: Kontroverzné video mi na sto percent zachránilo život

Slovenský hokejista Adam Ružička prvýkrát otvorene prehovoril o období po kontroverznom videu, pre ktoré prišiel o angažmán v NHL.
Dvadsaťsedemročný útočník priznal psychické problémy, pobyt v liečebnom programe NHL aj obavy z návratu do bežného života.
Ružička vo februári 2024 predčasne skončil v zámorskej NHL v klube Arizona Coyotes. Organizácia s ním rozviazala kontrakt a zaradila ho na listinu voľných hráčov po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavilo kontroverzné video.
Na záberoch bol pred hokejistom na tanieri biely prášok a platobná karta, následne si vložil medzi pery sklenenú rúrku. Video krátko po zverejnení odstránil. Situácia vyvolala podozrenia na užitie drog, klub následne reagoval okamžitým vyradením hráča z kádra
„To, že sa to kontroverzné video dostalo na verejnosť, bolo pre mňa na konci dňa to najlepšie, čo sa mohlo stať. Na sto percent mi to zachránilo život,“ povedal Ružička v relácii Milujeme presilovky.
Konkrétne nepovedal, o akú látku išlo, no priznal, že sa dostal do obdobia, keď hľadal spôsob, ako „vypnúť hlavu“.
„Veľa ľudí dôjde domov po práci a dá si víno alebo pivo. Je to taký relax. A pomaličky to zachádza do väčšieho a väčšieho množstva a stane sa z toho malý alkoholizmus. Potom to ľudia nevedia kontrolovať,“ uviedol.
Po odchode z NHL absolvoval dobrovoľný liečebný program pod hlavičkou NHL v Los Angeles, kde strávil šesť týždňov.
Veľa vecí na hlavu a psychiku
„Bol som v dome s cudzími ľuďmi, ktorých som vôbec nepoznal,“ povedal útočník.
„Nonstop som tam mal nejaký program. Bolo tam strašne veľa tréningov, čo sa týka mentálneho koučingu. Veľa vecí na hlavu a psychiku. Štyrikrát do týždňa som mal psychiatra, ktorého mi pridelili,“ spomínal.
Ružička priznal, že po návrate z liečby mal problém zaradiť sa späť do bežného života.
„Myslel som si, že ľudia budú na mňa ukazovať prstom. Nebolo to príjemné a trvalo dosť dlho, kým som začal niekam chodiť bez toho pocitu.“
Dodáva, že práve komunikácia s ľuďmi mu napokon pomohla prekonať najťažšie obdobie.
Najviac mi pomohla komunikácia s druhými ľuďmi
„Bol som veľmi uzavretý človek, aj pred rodinou. Potreboval som však dostať zo seba veci, ktoré ma trápili. Najviac mi pomohla práve komunikácia s druhými ľuďmi.“
Po odchode z NHL sa pokúsil o reštart kariéry v ruskej KHL v drese Spartaka Moskva. V tíme patril medzi produktívnych hráčov, čo mu prinieslo aj návrat do slovenskej reprezentácie. Na zimných olympijských hrách v Taliansku zaznamenal päť bodov za dva góly a tri asistencie.
Za Slovensko si dovtedy naposledy zahral ešte v kvalifikácii o ZOH 2022 v Pekingu. Na samotný turnaj sa vtedy nedostal, slovenskí reprezentanti však získali bronzové medaily.
Po tohtoročnej olympiáde však jeho pôsobenie v Spartaku Moskva rýchlo skončilo. Podľa ruských médií pred jedným zo zápasov opustil tím bez súhlasu klubu. Ružička teraz tvrdí, že po dlhom období bez tréningu a prípravy cítil, že mužstvu nedokáže pomôcť.
Nemôžem rozprávať, čo sa stalo v Rusku
„Nemal som čas ani na prípravné kempy. Myslím si, že by som tým v konečnom dôsledku oslabil tím aj samého seba, lebo by som nepodal dobrý výkon.“
Podrobnosti o konci v ruskom klube komentovať nechcel.
„Nemôžem veľmi rozprávať o tom, čo sa stalo v Rusku, nakoľko tam prebiehajú určité právne procesy,“ dodal Ružička.