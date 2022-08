Buček odmietol šancu hrať v NHL, mieri do Ruska

Najlepší strelec extraligy z vlaňajšej sezóny mal pôvodne namierené do zámoria.

O rokovaniach so Seatlle Kraken hovoril v júni v programe RTVS Citronáda. "Bol by som rád, keby sa to dotiahlo, lebo hrať NHL je odmalička sen každého hokejistu, aj môj."

Buček ešte v Rusku nikdy nehral. Tri sezóny strávil v zámorí - dva ročníky pôsobil v tíme Chicago Steel v americkej USHL a jednu odohral v Shawinigan Cataractes v kanadskej QMJHL.