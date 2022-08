Vojna? No a čo. Slováci z ruskej KHL by zložili elitnú formáciu

BRATISLAVA. Budú zarábať milióny (v rubľov), ale tiež čeliť tvrdej kritike a opovrhnutiu. Zatiaľ šesť slovenských hokejistov sa rozhodlo, že nasledujúcu sezónu začne v ruskej KHL.

Ešte pred pol rokom by to bola prestížna hokejová adresa, jedna z najlepších líg sveta. Po 24. februári to však už neplatí. Rusko napadlo Ukrajinu a dodnes vedie na jej území vojnu, ktorá si už vyžiadala tisíce obetí.

Konflikt výrazne zasiahol aj do športu, hokej nevynímajúc. Rusko a Bielorusko vylúčili zo všetkých medzinárodných akcií a písmeno K v názve ruskej ligy (Kontinentálna) po odchode fínskeho Jokeritu a lotyšského Dynama Riga prakticky stratilo zmysel.