Ružičkova situácia je úplne iná, tvrdí prezident KHL. Klub hovoril o toxickom správaní

Prezident KHL Alexej Morozov sa vyjadril k odchodom a ukončeniu zmlúv so zahraničnými hráčmi a trénermi v lige.
Nevynechal ani slovenského útočníka Adama Ružičku. Prípady Reida Bouchera a Benoita Grouxa sa však líšia od toho Slovákovho, keďže rodák z Bratislavy cestoval do Talianska na zimné olympijské hry.
"Ružičkova situácia je úplne iná - nesúhlasí so svojím prepustením, hráč podal žiadosť a teraz bude liga jeho záležitosť riešiť právne. Zistíme, kto má pravdu a kto komu dlží," uviedol Morozov pre web championat.com.
"Je klub povinný vyplatiť hráčovi plat za čas, ktorý bol na olympiáde? Toto všetko sa bude prešetrovať. Disciplinárna komisia teraz zhromaždí všetky dôkazy a preskúma všetky dohody. Pred začiatkom sezóny sme hovorili s klubmi a poradili sme im, aby uvoľnili hráčov, ktorí by boli povolaní do národného tímu," povedal ďalej.
"Potrebujeme čas, aby sme pochopili, čo sa stalo a kto má v tejto situácii pravdu. Je predčasné o tom teraz diskutovať. Nezostane to neprešetrené," dodal Morozov.
Vo vyhlásení Spartaka Moskva sa uvádza, že k ukončeniu zmluvy s Ružičkom došlo "z dôvodu porušenia zmluvných povinností zo strany hráča". Slovák za klub hral od minulej sezóny. V základnej časti získal v 51 zápasoch 40 bodov za 16 gólov a 24 asistencií.
Po ZOH absolvoval tri zápasy a pred ďalším v Kazani mal podľa ruského webu matchtv.ru prísť za trénermi a povedať im, že nebude hrať a následne mal bez dovolenia odísť do Moskvy.
Hoci sa údajne neskôr ospravedlnil, klub to neakceptoval. "Celkovo sa Adam v tejto sezóne prejavoval ako toxický človek, ktorý znepríjemňoval atmosféru v kolektíve a nechcel bojovať za mužstvo.
Nespokojnosť s ním sa hromadila a nakoniec vyústila do takéhoto konfliktu," informovala daná webstránka.
Ide tak o ďalší neslávny koniec v nejakom hokejovom tíme, keď v roku 2024 po videu s bielym práškom musel nútene odísť zo zámorskej NHL.