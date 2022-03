Ak chcú odísť, musia platiť. Vojna je v KHL tabu, Rusi o nej nehovoria

V zahraničí viac než samotné play off rezonuje odliv legionárov z nadnárodnej hokejovej súťaže, hoci v Rusku si - aspoň navonok - z toho ťažkú hlavu nerobia. Napríklad na oficiálnom webe KHL to nie je téma dňa. Je to pochopiteľné, pokazilo by to imidž súťaže.

„Nie je tajomstvo, že sme legionárov posledných desať rokov kŕmili až príliš dobre. Podľa mňa je potrebné urobiť závery a začať sa viac zaoberať ruskou mládežou," povedal na margo odlivu zahraničných hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy známy búrlivák a naposledy tréner Soči Andrej Nazarov.