Tvrdil, že chce ísť na Slovensko, no nakoniec je všetko inak. Čajkovský sa vracia do KHL

Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský predčasne ukončil svoje pôsobenie vo švajčiarskom klube HC Ambri-Piotta, s ktorým v novembri podpísal kontrakt do konca sezóny.
Z osobných dôvodov najprv tvrdil, že sa chce vrátiť na Slovensko, no nakoniec sa vracia do ruskej KHL, kde bude obliekať dres klubu Traktor Čeľjabinsk.
„Hráč vyjadril želanie vrátiť sa na Slovensko z osobných dôvodov a klub jeho žiadosti vyhovel,“ uviedol klub Ambri-Piotta na svojom webe.
Tridsaťtriročný zadák odohral vo Švajčiarsku iba šesť ligových duelov, v decembri vypomohol Fribourgu na Spenglerovom pohári.
V uplynulých deviatich rokoch odohral spolu 444 zápasov v KHL v dresoch Avtomobilistu Jekaterinburg, Dinama Moskva, Sibiru Novosibirsk a Spartaka Moskva. Nazbieral v nich 64 gólov a pridal 130 asistencií.
Predchádzajúce dve sezóny strávil v moskovskom Spartaku. V minulosti pôsobil aj v nižších zámorských súťažiach a v Sparte Praha.
„Traktor počas sezóny potreboval ešte jedného obrancu, ktorý by priniesol do defenzívy viac dôrazu a čo je nemenej dôležité, je prispôsobený štýlu hry v KHL.
Michal Čajkovský má presne ten súbor schopností, pre ktorý sme sa rozhodli práve pre neho.
Ligu veľmi dobre pozná a vďaka skúsenostiam sa rýchlo zapojí do tímového herného systému. Vitaj v Čeľabinsku!," uviedol na sociálnej sieti generálny manažér klubu Alexej Volkov.