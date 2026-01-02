Bývalý hráč Montrealu spomína na KHL: Je to skvelá liga, ale je zmanipulovaná

Bývalý hokejový obranca Chris Wideman, ktorý má bohaté skúsenosti zo zámorskej hokejovej NHL, odhalil nezvyčajné informácie o ruskej KHL.
V podcaste Ice Guardians tvrdil, že nie je "čistá" a spravodlivá. Napríklad tím SKA Petrohrad, ktorý je považovaný za spriaznený s ruským vodcom Vladimírom Putinom, má údajne výhodu.
Aktuálne 35-ročný Wideman, ktorý ukončil kariéru v roku 2023, hral za Torpedo Nižnij Novgorod v sezóne 2020/2021.
Stal sa dokonca najlepším obrancom súťaže a ročník uzavrel v reprezentačnom drese výberu ziskom bronzom na majstrovstvách sveta.
"Každý tím má niekoľko ruských hráčov, o ktorých ste nikdy nepočuli, ale technicky a šikovnosťou by mohli konkurovať hviezdam NHL," povedal bývalý hráč Ottawy, Edmontonu, Floridy či Montrealu.
"KHL je skvelá liga, ale buďme úprimní, je zmanipulovaná. V podstate každý rok hrajú v semifinále tie isté štyri tímy.
Nechajú vás hrať v základnej časti, ale akonáhle príde play-off, je v podstate rozhodnuté, kto vyhrá každú sériu," povedal Wideman s tým, že obzvlášť ide o SKA Petrohrad, ktorý má podozrivo vysoký počet presilových hier.
Obranca, ktorý odohral takmer 300 zápasov v NHL, zažil v Rusku aj nepríjemné momenty týkajúce sa peňazí. Tesne pred Vianocami 2020 vedenie Torpeda oznámilo, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavuje platy hráčom až do leta.
Widemanovi sa to nepáčilo a išiel situáciu prebrať pri pive so svojím americkým spoluhráčom.
"Zobrali sme odvahu a išli priamo za majiteľom. Povedali sme mu, že ak nebudú peniaze, nebudeme hrať. Pozrel sa na nás a povedal: 'Dobre, zaplatím vám dvom, ale nikomu to nehovorte.' Museli sme mlčať," spomenul v podcaste Wideman.