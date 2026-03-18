Ružička prekvapivo končí v Spartaku Moskva. Porušil zmluvu, tvrdí ruský klub

Ruský hokejový klub Spartak Moskva sa rozhodol ukončiť zmluvu s útočníkom Adamom Ružičkom. Informoval o tom na svojej oficiálnej stránke, kde uviedol, že dôvodom je porušenie zmluvy zo strany hráča.
Podľa ruskej televízie Match TV Ružička 10. marca pred zápasom v Kazani vedeniu tímu oznámil, že nebude hrať, opustil mužstvo a vrátil sa do Moskvy. Klub neskôr údajne neprijal jeho ospravedlnenie.
„Keďže ide o porušenie zmluvných povinností zo strany hráča, kontrakt bol rozviazaný a hokejista bude musieť klubu finančne kompenzovať vzniknutú situáciu," uvádza sa na stránke televízie.
Informáciu pre Match TV údajne potvrdil zdroj blízky vedeniu klubu.
Situáciu komentoval aj Ružičkov agent Aljoša Pilko. „Budeme postupovať v súlade s predpismi a chrániť práva hráča právnou cestou,“ uviedol podľa webu Sport Express.
Slovenský útočník pôsobil v klube od začiatku sezóny 2024/25. Počas februára si obliekal dres reprezentácie na ZOH 2026 v Miláne a pomohol jej k štvrtému miestu.
Po návrate z Milána však odohral len tri z ôsmich zápasov. Počas zvyšných piatich duelov bol mimo zostavy.
Aj napriek tomu, že počas sezóny vynechal dohromady 15 stretnutí, stále je tretí najproduktívnejší hráč klubu.
V tejto sezóne odohral za Spartak 51 duelov a zaznamenal 40 bodov (16+24).
Ružička v minulosti pôsobil aj v NHL, kde odohral 117 duelov v dresoch Calgary a Arizony. V zámorí skončil potom, ako na sociálne siete pridal video s bielym práškom.