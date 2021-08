Šialené teplo i ťažký ľad. Slováci sa mohli doma spoľahnúť aspoň na divákov

Slovenskí hokejisti vstúpili úspešne do olympijskej hokejovej kvalifikácie o ZOH 2022 v Pekingu.

BRATISLAVA. „Na konci to bolo trochu o nervy. Dôležité však je, že sme to zvládli a máme tri body,“ vydýchol si brankár Branislav Konrád na pozápasovej tlačovej konferencii.

Práve Bielorusi sú so Slovákmi favoritmi na celkové prvenstvo.

„V takýchto zápasoch, keď je to veľmi tesné si musíme pomôcť presilovkami. Verím, že už v ďalšom zápase s Poľskom ich zahráme lepšie,“ povedal strelec víťazného gólu obranca Martin Gernát.

Ukázalo sa to najmä v presilových hrách, ktoré slovenským hokejistom nevychádzali.

„Bolo šialené teplo. Ľad bol ťažký. Viacerí chlapci odohrali prvý zápas po dlhej dobe, takže pre nich to bolo ešte náročnejšie,“ skonštatoval Konrád.

„Hrali sme dobrý kombinačný hokej. Nechceli sme to však úplne otvoriť. Myslím si ale, že sme boli lepším tímom,“ uviedol Konrád.

„Na zápas sme sa tešili o to viac, že hráme na domácej pôde. Viacerí sme zažili celú sezónu bez divákov. Je to obrovský rozdiel, keď sa hrá pred prázdnymi tribúnami,“ povedal Gernát.

„Puk sa ku mne odrazil. Videl som, že pred bránou bola skrumáž. Brankár však nemal úplne zakrytý výhľad. Hodil som to na bránu a zrejme mu to prepadlo. Ani som to poriadne nevidel, pretože som sa hneď vracal dozadu,“ opísal gólový moment Gernát.

Čaká ich súper, ktorý betónuje

Už v piatok čaká Slovákov druhý zápas. Čeliť budú výhrou nad Bielorusmi nabudeným Poliakom.