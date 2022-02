Pospíšil opustil karanténu a stihol aj ceremoniál: Bolo to niečo nádherné

Pospíšil: Bol som dosť nervózny "Bol som z toho dosť nervózny, lebo som mal Covid pred tromi týždňami. Takže ma to prekvapilo. Ale neveril som tomu a ukázalo sa, že právom. Neviem, či mi test zachytil niečo z toho covidu predtým," zamyslel sa Pospíšil.

Dvadsaťpäťročný útočník musel absolvovať dva kontrolné testy a po potvrdení negativity si už v sobotu zatrénoval so spoluhráčmi. "Bol som rád, že som si mohol zatrénovať, užil som si to. Bude to snáď lepšie a lepšie." Pospíšil našťastie nebol v karanténe dlho, problém mu nerobila ani aklimatizácia. "S tou ja nemám problém, viem sa prispôsobiť. Akurát som cítil na tréningu, že nie som ešte úplne stopercentný. Po tom kontrolnom testovaní som prespal celú noc."