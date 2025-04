Zvolen bol najprv neprítomný, potom neefektívny a na konci nestrieľal. Hecl: Musíme sa nastaviť

Takmer päť tisíc divákov v Steel Aréne sledovalo od začiatku taktický play off hokej, v ktorom mali v prvej tretine navrch Košičania a v jej polovici išli do vedenia, keď Tomáš Zigo tečoval pred zvolenskou bránkou nahodenie Eduarda Šedivého od modrej čiary.

Zvolenčania sa prebudili až v druhej tretine a až do konca zápasu boli strelecky aktívnejší a zdalo sa, že by mohli zápas zdramatizovať.

V polovici tretej tretiny predviedol gólovú individuálnu akciu domáci Patrik Lamper a domácim stačilo ďalších 74 sekúnd na to, aby ich Zigo svojim druhým gólom v zápase poslal do trojgólového vedenia.

„Takto to musíme hrať, ísť pred bránku a strieľať. Stačí jeden , druhý teč a padne to tam,“ komentoval svoj otvárací gól zápasu Tomáš Zigo.

Priznal, že od druhej tretiny šli Zvolenčania za vyrovnaním a aj to, že v závere mali Košičania aj dávku šťastia.

„Urobil som tam hlúpy faul, hrali šesť na štyri a dali gól. Posadil som ich na koňa. Musím sa toho vyvarovať. Som rád, že sme to nakoniec ubránili. Podržal nás Jaro v bránke, ale my mu musíme viac pomáhať, viac blokovať strely.

V každom prípade je to dobrý štart, lepší ako v štvrťfinálovej sérii a musíme to zopakovať aj v druhom zápase,“ dodal dvojgólový Zigo, ktorý sa po novembrovom návrate po dlhom zranení a rozbehu v sezóne, dostáva v play off do výbornej formy.

Kým v dvadsiatich piatich zápasoch základnej časti si pripísal len dva kanadské body za jeden gól a jednu asistenciu, v piatich play off zápasoch nazbieral už štyri za tri góly a jednu asistenciu.

VIDEO: Tomáš Zigo po zápase HC Košice - HKM Zvolen