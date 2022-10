Potvrdil, že je zaslúžene v reprezentácii, chválil Kanaďan Riečického

Šesť menších trestov v druhej tretine vyústilo do dvoch inkasovaných gólov, po ktorých bolo prakticky po zápase (3:0).

Nitrania nenadviazali na piatkové víťazstvo nad Popradom 3:2. So štyrmi získanými bodmi sú naďalej najmenej úspešný tím na klziskách súperov.

"Máme nejakých hráčov zranených, nejakí nám ochoreli pred odchodom do Košíc. Aj preto sme dnes mali veľmi mladý káder. Ale na to sa nevyhovárame. V dnešnom zápase sme mali veľa vylúčení a to je dôvod, pre ktorý je výsledok taký aký je," uviedol Sejejs.

Riečický bol hviezda

Zatiaľ čo Nitrania sa ešte nedostali do ideálnej fazóny a doteraz nevyhrali viac než dva zápasy po sebe, o hernej pohode môžu hovoriť Košičania.

Nitru zdolali po tom, čo v piatok ako prvý tím sezóny dokázali vyhrať na ľade Slovana Bratislava.