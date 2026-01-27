    Slafkovský sa teší na ZOH. Tentoraz tam budú najlepší hráči sveta, zdôraznil

    Juraj Slafkovský pred zápasom Slovensko - Kanada vo štvrťfinále MS v hokeji 2024.
    Juraj Slafkovský pred zápasom Slovensko - Kanada vo štvrťfinále MS v hokeji 2024. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet)
    SITA|27. jan 2026 o 13:47
    ShareTweet0

    V Pekingu 2022 vybojovali slovenskí hokejisti premiérovú bronzovú medailu na ZOH.

    Slovenský hokejista Juraj Slafkovský už stále častejšie myslí na zimné olympijské hry, no dovtedy, kým sa do Talianska dostane, tak sa chce plne koncentrovať na svoje výkony a výsledky klubu Montreal Canadiens v zámorskej NHL.

    Jeho tímu patrí v tabuľke Východnej konferencie 6. miesto so štvorbodovým náskokom pred deviatou Floridou Panthers. Košičan nazbieral v 52 zápasoch 41 bodov za 19 gólov a 22 asistencií.

    Ak jeho forma bude pokračovať a časom možno ešte aj vygraduje, pôjde o jeho najlepší ročník v profilige.

    "Som nadšený z účasti, najmä preto, že tentoraz tam budú najlepší hráči sveta. Nemôžem sa dočkať, ako to všetko skončí," povedal slovenský útočník pre web journaldemontreal.com.

    V Pekingu 2022 získali slovenskí hokejisti premiérovú bronzovú medailu na ZOH v samostatnej histórii, teraz budú v pozícii obhajcov cenného kovu.

    Lenže budú stáť aj proti hráčom z profiligy, naposledy v Číne svetové hviezdy nehrali. Slafkovský vtedy skóroval sedemkrát a stal sa najlepším strelcom turnaja.

    Juraj Slafkovský.
    Juraj Slafkovský. (Autor: TASR)

    Slováci sa v skupine stretnú s domácim Talianskom a severskými favoritmi z Fínska a Švédska. Čo na to hovorí nádejný útočník z Košíc? "Dúfam, že budeme bojovať. Urobíme všetko pre to, aby sme hrali náš najlepší hokej.

    Dáme do toho všetko. Ak každý z hráčov odvedie svoju prácu a prinesie nám to konkrétne výsledky, bude to skvelé!" uvedomuje si Slafkovský.

    Hrá Slafkovský v Kid line lepšie ako v elitnom útoku? V niečom patrí k najlepším
    Súvisiaci článok
    Hrá Slafkovský v Kid line lepšie ako v elitnom útoku? V niečom patrí k najlepším

    Kým pred štyrmi rokmi zažiaril ako tínedžer, teraz bude v tíme jedným z lídrov a očakávať sa od neho budú plnohodnotné výkony. Aktuálne má pred sebou ešte päť duelov v NHL pred pauzou pre zimné olympijské hry.

    "Mojím cieľom je, aby sme boli v dobrej pozícii v tabuľke, keď príde prestávka," dodal pre spomenutý web.

    Hokejová skupina B na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Adam Gajan v zápase Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024.rozhovor
    Adam Gajan v zápase Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2024.rozhovor
    V Miláne mu núka pomoc aj americká hokejistka. Gajan vie, aký dôležitý je tretí brankár
    Samuel Grega|dnes 15:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slafkovský sa teší na ZOH. Tentoraz tam budú najlepší hráči sveta, zdôraznil