Hrá Slafkovský v Kid line lepšie ako v elitnom útoku? V niečom patrí k najlepším

Juraj Slafkovský začal sezónu tam, kde skončil tú minulú. V prvom útoku Montrealu Canadiens s najväčšími hviezdami Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.
Po boku tejto dvojice odohral v tomto ročníku 285 minút.
Potom ho tréner Martin St. Louis zaradil do druhej formácie s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovovom. S nimi odohral 266 minút.
Je to už dostatočná vzorka na porovnanie jeho výkonnosti a efektivity oboch formácii.
Ktorá možnosť je lepšia pre Slafkovského a Montreal?
Jeden z najlepších útokov v lige
Súčasný útok Slafkovský – Kapanen – Demidov vyniká vo veľmi podstatnej veci. V góloch.
Strelil ich dovedna už 20 a v tejto štatistike je štvrtý najlepší v celej NHL.
Najviac gólov strelil prvý útok Colorada na čele s MacKinnonom. Presadil sa 37-krát, avšak odohral spolu 461 minút, teda takmer o 200 viac ako Slafkovského útok.
Druhá v poradí je prvá formácia Winnipegu s centrom Scheifelem. Dala 35 gólov, ale na ľade spolu strávila už 492 minút.
Tretia v poradí, len s jedným gólom navyše oproti druhému útoku Montrealu, je druhá formácia Bostonu s centrom Zachom. Tiež však odohrala spolu 313 minút, teda takmer o 50 viac ako trojica Habs.
Útok Slafkovský – Kapanen – Demidov je veľmi efektívny a dokáže často skórovať. Na 60 odohraných minút pripadá priemerne 4,51 strelených gólov.
Spomedzi útokov, ktoré spolu odohrali aspoň 200 minút, je to v NHL tretí najlepší počin.
Pre porovnanie, útok Slafkovský – Suzuki – Caufield strelil spolu v hre 5 na 5 len 11 gólov, čo činí 2,31 gólov na 60 odohraných minút.
Súčasný druhý útok Montrealu ťaží z dobrej spolupráce a vysokej efektivity. Strelili síce 20 gólov, ale vytvorili si len 10,5 očakávaných gólov. Ich šikovná spolupráca im uľahčuje zakončovanie a vytvára dobré príležitosti.
Ťaží z toho, čo ho naučili Suzuki s Caufieldom
Prvý útok so Slafkovským si síce vytváral viac očakávaných gólov, ale premieňal menej šancí.
Lepší bol však z defenzívneho hľadiska. Na 60 odohraných minút dovolil súperom vytvoriť si v priemere len 1,96 očakávaných gólov a skórovať len 1,47-krát. Patril medzi najefektívnejšie útoky v lige a pravidelne si tvoril viac šancí ako súper.
Jedným z dôvodov je Nick Suzuki. Kapitán Montrealu patrí medzi najlepších defenzívnych útočníkov a právom ho prirovnávajú k niekdajšiemu kapitánovi Bostonu Patriceovi Bergeronovi.
Súčasný útok Slafkovského inkasuje 2,93 gólov na 60 minút, pričom im dovolí vytvoriť si 2,53 očakávaných gólov.
Formácia s Kapanenom a Demidovovom nemá také skúsenosti a smerom dozadu je menej zodpovedná, ale v ofenzíve chytila iskru.
„Ak sa zlepšíme v hre v obrannom pásme, budeme mať viac času v ofenzíve,“ hovoril Slafkovský.
“Verím, že im dokážem pomôcť a že dokážem byť lídrom tejto trojice. Chcem byť čo najviac na puku. Páči sa mi, ako teraz hráme. Demidov je veľmi rýchly a šikovný hráč. S pukom je skvelý a dokáže toho veľa vytvoriť.
Predovšetkým však musím napísať, že Nick Suzuki a Cole Caufield mi pomohli stať sa hráčom, akým som teraz. Takže mám pre nich len a len slová vďačnosti,“ napísal Slafkovský pre nhl.com/sk.
„Všetko, čo robili na ľade, som vždy sledoval a snažil som sa toho od nich čo najviac naučiť. Keď na ľade nie sú oni, musím prevziať viac zodpovednosti a viesť menej skúsených chlapcov v mojom útoku,“ dodal 21-ročný Slovák.
Z doplnkového hráča sa stal líder
Hlavnou výhodou druhého útoku z hľadiska Juraja Slafkovského je fakt, že teraz je on líder a jeho rola nabrala iný rozmer.
V „Kid line“ (detský útok), ako druhú formáciu prezývajú, je 21-ročný Slafkovský najskúsenejší hráč. V NHL odohral už 251 zápasov.
Jeho spoluhráči Oliver Kapanen a Ivan Demidov sú v tejto sezóne v profilige nováčikmi.
22-ročného Kapanena získal Montreal v druhom kole draftu 2021, doposiaľ odohral v NHL 69 stretnutí.
Demidov je 20-ročný ruský supertalent a draftová päťka z roku 2024. V minulej sezóne zasiahol do dvoch zápasov, teraz patrí k najdôležitejším hráčom mužstva a má dobrý nábeh na zisk Calder Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny.
Slafkovský sa prirodzene chopil situácie a ťaží z toho celé mužstvo.
Aj keď presun do druhého útoku môže vyznieť na prvý pohľad negatívne, nemusí to tak byť. Počas mnohých zápasov Montrealu pôsobila mladá trojica ako prvá formácia.
VIDEO: Gól proti Vancouveru po spolupráci Slafkovského, Demidova a Kapanena
V prvom útoku so Suzukim a Caufieldom bola Slafkovského úloha vyhrávať súboje, vytvárať priestor a svojím telom pomáhať spoluhráčom. S pukom hrali častejšie oni. Nehral zle, ale jeho primárna rola nebola byť produktívnym hráčom.
Po preradení do druhej formácie sa zo silového útočníka stala hybná sila. Slafkovský začal ťahať svoj útok a zobral na seba rolu tvorcu hry.
Vyhráva súboje, získava puky, vozí ich do pásma, využíva svoju rýchlosť aj silu, rozdáva prihrávky a dostáva sa aj k zakončeniam.
Zmena nastala 17. novembra. Dovtedy mal deväť bodov v 18 zápasoch a bol až ôsmy v tímovej produktivite. Odvtedy má 31 bodov v 33 stretnutiach a je tretí najproduktívnejší hráč mužstva.
„Mám puk na hokejke oveľa častejšie,“ hovoril zopár zápasov po presune. „To sa mi páči, veď kto by nechcel hrať viac s pukom? Mám inú rolu, ale som rád.“
Potrebujem niekoho, ako je Juraj, vraví talentovaný Rus
Druhý útok pomohol Slafkovskému a Slafkovský pomáha druhému útoku. Všetci traja ťažia zo vzájomnej symbiózy.
„Moja hra sa zlepšuje, pretože potrebujem niekoho, ako je Juraj. On dokáže všetko,“ hovoril na jeho adresu Demidov.
Mladý Slovák a Rus spolu tvoria hru a už veľa gólov padlo po ich spolupráci. Slafkovský asistoval Demidovovi na päť gólov, v opačnom garde padli štyri góly.
Až deväťkrát sa stalo, že obaja boli asistenti pri tom istom góle.
Demidov je typ moderného útočníka, ktorý je kreatívny s pukom, má výborné oči aj hernú inteligenciu a vidno to na jeho prihrávkach. Po 51 zápasoch má na konte 43 bodov (11+32).
Kombinácia Slafkovského s Demidovovom je pastvou pre oči fanúšikov. Už mnohokrát vytvorili prihrávkové sekvencie, ktoré viedli ku gólu. Aj keď ich defenzívna hra má stále veľa priestoru na zlepšenie, svojou údernou zohranosťou vedia Montrealu vyhrávať zápasy.
VIDEO: Asistencia Slafkovského na gól Demidova proti Coloradu
Z ich spolupráce ťaží aj Oliver Kapanen. Center útoku má aj vďaka svojim mladším spoluhráčom výbornú prvú sezónu v NHL. Na konte má už 16 gólov a 11 asistencií. Vie, kde má byť a má dobré zakončenie.
Slafkovský mu prihral na sedem z jeho gólov, Demidov na jedenásť.
Kapanen je kvalitatívne skôr hráč do tretieho útoku. V druhej formácii ťaží zo spolupráce s výbornými tvorcami hry.
Avšak aj on robí dôležitú špinavú prácu, chodí na vhadzovania, vracia sa dozadu. Dobre zvláda prispôsobovať svoju hru dvom kvalitným hráčom, ktorých okolo seba má.
Chceli sa ho zbaviť, teraz sa mení na hviezdu
Slafkovský je v NHL jedinečný hráč. Len málo hokejistov dokáže kombinovať svoju veľkosť a silu so svojou zručnosťou a ofenzívnou kreativitou.
Oproti minulým rokom zaznamenal výrazné zlepšenie a miestami to vyzerá, že je iným hráčom, ako bol vlani.
Má výborný nábeh na to, aby prekonal svoje kariérne bodové maximum, ktoré činí 51 bodov z minulej sezóny. Vtedy na to potreboval 79 zápasov.
Teraz je po 51 stretnutiach už na čísle 40 a má tempo na zisk 65 bodov.
Viacerí fanúšikovia Montrealu v minulosti spochybňovali voľbu Slováka z prvého miesta draftu 2022. Teraz by inak volil už len málokto.
„V jednej chvíli sa ľudia chceli zbaviť Juraja Slafkovského. Prečo by sa chceli vzdať 21-ročného hráča s takou postavou a hokejovými zručnosťami?“ pýtal sa na sociálnej sieti bývalý hokejista Jason Demers, ktorý odohral v NHL 700 zápasov.
„Pred našimi očami sa mení na hviezdu. Je zábavné sledovať jeho útok s Demidovovom a Kapanenom,“ dodal.
Za svoje zlepšenie je Slafkovský vďačný trénerovi Martinovi St. Louisovi, ktorý mal pri jeho vývoji dostatok trpezlivosti.
„Je to najlepší tréner, akého som pre svoj rozvoj mohol mať,“ nešetril chválou rodák z Košíc.
„Keď som prišiel z Európy, nebolo to pre mňa jednoduché, ale on mi veril, dával mi príležitosť a snažil sa ma učiť hokej tak, ako ho vidí on. Mal so mnou trpezlivosť a keď som urobil chybu, tak ma nikdy nezhadzoval. Vždy bol úprimný. Keď som urobil niečo, čo sa mu nepáčilo, vždy mi to povedal a poučil som sa z toho.“
Čo ďalej? Zmena zrejme nepríde
V prvom útoku sa po presunutí Slafkovského do druhého vystriedali rôzni hráči. So Suzukim a Caufieldom hral Bolduc, Texier aj Dach.
Ani s jedným z nich však táto formácia nedosahuje úroveň, ktorú mala so Slafkovským. Keď tam bol on, boli najlepším útokom mužstva, ale zvyšné tri zaostávali.
Niektorí fanúšikovia sa pýtajú, či by Slafkovský nemal hrať opäť v prvom útoku so Suzukim a Caufieldom aj za cenu toho, že by sa znížila jeho produktivita a opäť by sa zmenila jeho rola.
Slafkovský však ukazuje, že by to zrejme nebola najlepšia cesta. Vyniká, keď má priestor viesť. Zdá sa, že po boku Kapanena a Demidovova sa stáva lídrom a to je dôležitá správa aj smerom k zimnej olympiáde.
V Montreale sa špekuluje aj o tom, že by radi získali iného, lepšieho druhého centra. Kapanen svojich spoluhráčov dobre dopĺňa, ale jeho priestor v dlhodobých plánoch klubu bude možno v treťom útoku.
Ak by klub priviedol lepšieho centra, celý útok by to mohlo pozdvihnúť ešte vyššie, ale zároveň by to mohlo Slafkovskému „zobrať puk“ a príležitosti. Zdá sa, že minimálne najbližšie obdobie tréner St. Louis ponechá formáciu v tomto zložení.
Pri pohľade na „detský útok“ Montrealu to občas vyzerá, ako keď sa deti na ulici bavia hokejom.
Aj keď je ich vekový priemer len 21 rokov, patria k najlepším formáciám v NHL. Dvaja nováčikovia a robustný Slovák s nimi.
Útok európskych mladíkov očaril Kanadu a z Juraja Slafkovského vydoloval to najlepšie.
