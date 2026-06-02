Dva roky viedol farmu, teraz dostal ďalšiu príležitosť v NHL. Kanadský tréner povedie Vancouver

Novým trénerom kanadského hokejového klubu Vancouver Canucks sa stal 46-ročný Kanaďan Manny Malhotra. Do tímu zámorskej NHL sa vracia po šiestich rokoch, na striedačke nahradí Adama Footeho.
Foote skončil po jednej sezóne v Canucks, tím sa umiestnil na poslednom mieste Západnej konferencie s bilanciou 25 výhier a 57 prehier.
Malhotra pôsobil v predchádzajúcich dvoch ročníkoch v nižšej zámorskej súťaži AHL ako hlavný tréner Abbotsfordu Canucks.
„Manny je v prvom rade dobrý učiteľ, líder a dobrá osoba. Jeho konzistencia a spojenie správnych vecí, aby fungovali, je kľúčom pre túto skupinu k tomu, aby sa robila kroky dopredu.
Manny je skvelým trénerom, ktoý má správnu mentalitu k rozvoju našich hráčov. Som si istý, že nám pomôže natoľko, že budú môcť byť na nás fanúšikovia hrdí,“ cituje oficiálna stránka súťaže generálneho manažéra Vancouveru Ryana Johnsona.
Malhotra mal pôvodne platný ešte ročný kontrakt s Abbotsfordom. V NHL pôsobil ako asistent trénera, v Canucks v rokoch 2017-2020 a v Toronte Maple Leafs (2020-2024).