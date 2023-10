Slafkovský si našiel apartmán a býva sám. Varím, upratujem, periem, opisuje svoje dni

MONTREAL. Juraj Slafkovský sa chystá na druhú sezónu v severoamerickej NHL. Pred ňou poodhalil kúsok zo svojho súkromia. Pre NHL.com vo svojom blogu potvrdil, že sa osamostatnil a našiel si v Montreale bývanie. Počas premiérovej sezóny býval v hostiteľskej rodine. "Na rozdiel od minulého roka už nebývam v náhradnej kanadskej rodine, ale mám vlastný apartmán. Nemám s tým problém, pretože som žil tri roky sám vo Fínsku a jeden rok v Česku. Som na to zvyknutý," píše.

"Sám si uvarím, sám si poupratujem, sám si operiem. Je toho dosť, ale nevadí mi to a všetko to zvládam. Niekedy to zaberie veľa času, ale tak to skrátka je, keď bývate sami.

Moja náhradná rodina bola super. Užil som si to u nich, ale už som starší a chcem sa posunúť ďalej, takže som sa rozhodol, že do toho pôjdem sám," zdôvodnil svoje rozhodnutie. V Kanade je od augusta. Na novú sezónu sa chcel pripraviť poctivo a dovolenku, ktorú strávil s rodinou a priateľmi na Slovensku a v Španielsku, si nepredlžoval.

O tom, ako úspešná bola jeho príprava, sa začneme dozvedať v noci zo stredy na štvrtok, keď Canadiens nastúpia na ľade Toronta, Slafkovského obľúbeného klubu z detstva. "Musím povedať, že sa teším asi ešte viac ako pred svojím úplne prvým zápasom v NHL, pretože sa cítim lepšie ako minulý rok. Čím sa človek na ľade cíti lepšie, tým viac sa teší, že sa to už začne, pretože by malo prísť viac šancí a všetko by malo ísť lepšie," konštatuje jednotka minuloročného draftu. "O chvíľu vstúpim do svojej druhej sezóny v NHL a verím, že to bude v mnohých smeroch jednoduchšie. Viem, čo mám čakať, cítim sa v lepšej kondícii, spoznal som iné tímy a ich hráčov, takže viem, čo od nich môžem čakať. Poznám aj všetkých chlapcov v našom klube, takže v tom všetkom je ľahšie ísť do druhej sezóny, ale stále viem, že mám pred sebou veľa práce, aby som sa ďalej zlepšoval."