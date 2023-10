Dajte Slafkovskému poriadnu príležitosť, apeluje expert. Získa v budúcej sezóne 55 bodov?

Nech si o premiérovej sezóne Juraja Slafkovského myslíme hocičo, v prvom rade to bola náročná výzva. Výzva pre 18-ročného chlapca vhupnúť medzi elitných hokejistov do najlepšej ligy na svete.

Pauzoval deväť mesiacov

Môžeme len hádať, koľko bodov by mal Slafkovský, ak by sa nebol zranil a sezónu skončil až na jar. Proces zvykania si musel prerušiť, ale nechce, aby ho to zabrzdilo.

Pred novou sezónou sa cíti odhodlaný: „V lete som sa dostal do lepšej formy, schudol som zopár kíl. Neviem, koľko presne, ale cítim sa vo svojom tele dobre, takže na to nemyslím. Chcem skrátka hrať a nemyslieť na to. Ak sa cítim dobre, vtedy je to ideálne.”

Deväťmesačná pauza od hokeja sa však prejaví na každom. Slafkovský odohral prvý prípravný zápas pred novou sezónou 25. septembra proti New Jersey a sám uznal, že sa v jeho úvode trápil.