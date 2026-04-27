VIDEO: Anaheim vyhral, aj keď puk zakryla korčuľa. Slovákom na ZOH podobný gól neuznali

Štvrtý zápas série play-off NHL medzi Anaheimom a Edmontonom rozhodol gól, pri ktorom nebolo jasne vidieť, či puk prešiel za bránkovú čiaru.
Útočník Ducks Ryan Poehling poslal v tretej minúte predĺženia z veľkého uhla puk do predbránkového priestoru a obranca Oilers Nurse ho tečoval na vlastného brankára Jarryho.
Gólmanovi Edmontonu puk vypadol a smeroval za bránkovú čiaru. Zastal však len tesne za ňou a obranca ho potom upratal pod Jarryho.
Prešiel puk preukázateľne celým objemom za bránkovú čiaru alebo nie?
Túto otázku si kládli komentátori, fanúšikovia a najmä rozhodcovia. V priamom výhľade však na kamerách bránila brankárova korčuľa, pod ktorou sa puk skrýval.
"Musíte vidieť, že puk na sto percent prešiel cez bránkovú čiaru a tu je to veľmi tesné," hovoril jeden z kanadských komentátorov.
Rozhodcovia museli už na ľade rozhodnúť a po dlhšej porade gól uznali, ale celú situáciu išli ešte podrobne skúmať cez video.
Keďže gól na ľade platil, rozhodcovia by museli nájsť preukázateľný dôvod na to, aby zásah neplatil.
To sa im asi po štyroch minútach nepodarilo a Anaheim zdolal Edmonton 4:3 po predĺžení a v sérii sa ujal vedenia 3:1.
"Mám pocit, že som videl biely priestor medzi pukom a bránkovou čiarou, keď som bol za bránou," hovoril strelec gólu Ryan Poehling po zápase.
"Potom začali všetci oslavovať. Išlo to dnu? Mal som pocit, že áno."
V gólový verdikt dúfali aj jeho spoluhráči. Tí otočili priebeh duelu, v ktorom prehrávali 0:2 aj 2:3.
"Dúfal som, že gól bude platiť," hovoril útočník Mason McTavish. "Poehls (Poehling) nám povedal, že videl ako puk prešiel cez čiaru celým objemom, tak sme mu všetci verili."
Zámorský expert Elliotte Friedman mal problém s tým, že rozhodcovia uznali gól na ľade. Žiaden z nich totiž v momente gólu nebol za bránou a nemohol jasne vidieť, či puk prešiel celým objemom za bránkovú čiaru.
Friedman zároveň zdôraznil, že je to ďalší dôvod na to, aby NHL mala systém, ktorý podľa puku automaticky dokáže vyhodnotiť, či to gól bol alebo nie.
"Nevidel som, že by puk prešiel za bránkovú čiaru. Na ľade rozhodli, že gól platí asi po 60 až 90 sekundách. Rozhodcovia sa o tom poradili a až potom rozhodli. Neviem, nevyzeralo to úplne presvedčivo," hovoril tréner Edmontonu Kris Knoblauch.
"Bolo to veľmi tesné a v minulosti sme zažili situáciu, keď sme si mysleli, že to bol gól, ale rozhodcovia to nevedeli dokázať. Myslel som si, že to bude podobné aj teraz, ale rozhodcovia to videli inak," povedal Knoblauch.
Nespokojný s rozhodnutím bol aj švédsky bek Matias Ekholm:
"Videli ste to na vašich obrazovkách a my sme to videli na striedačke. Neviem, ako mohli jasne vidieť, že to bol gól. Ja to nevidím."
Podobnú situáciu si slovenskí fanúšikovia pamätajú z olympijských hier. V základnej skupine proti Švédsku rozhodcovia Slovensku neuznali podobný gól.
Jasný výhľad vtedy zakryla lapačka brankára Markströma.
Anaheim si vďaka kontroverznému gólu vybojoval tri mečbaly a šancu na postup do druhého kola. Ďalší duel série je na programe v noci na stredu v Edmontone.