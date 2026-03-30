VIDEO: Montreal otočil ťažký zápas, Slafkovský bodoval. Sme výnimočný tím, tvrdí

Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Góly: 9. Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho) – 27. Suzuki (Caufield, L. Hutson), 38. Caufield (Suzuki, L. Hutson), 40. Suzuki (Slafkovský, Demidov)
Hokejisti Montrealu majú v závere základnej časti skvelú formu. Vyhrali päť zápasov za sebou, čo sa im podarilo prvýkrát v sezóne.
V nedeľu zdolali Carolinu - lídra Metropolitnej divízie - už druhýkrát v priebehu týždňa. Tentoraz po výsledku 3:1.
Viditeľný bol aj Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal asistenciu počas presilovej hry zopár sekúnd pred koncom druhej tretiny pri góle Nicka Suzukiho na 3:1.
Okrem gólovej prihrávky mohol sám viackrát skórovať, no v jednom prípade ho vychytal brankár Hurricanes Frederik Andersen, neskôr netrafil prázdnu bránku.
Na ľade strávil 19 minút a 49 sekúnd, dvakrát vystrelil na bránku, zaznamenal aj dva bloky a jeden hit.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského pri góle Suzukiho
Montreal po prvej tretine prehrával 0:1, v ďalších 20 minútach ale stav otočil. Canadiens potiahol za výhrou predovšetkým brankár Jakub Dobeš a tiež Slafkovského spoluhráči z útoku Nick Suzuki (2+1) a Cole Caufield (1+1).
Slafkovský po zápase pre prítomné médiá nehovoril, no svoje nedávne myšlienky zhrnul vo svojom blogu, ktorý pravidelne píše pre francúzsku verziu stránky nhl.com.
Dokážu nájsť cestu k víťazstvu
Slafkovský sa v pravidelnej rubrike okrem iného vrátil aj k olympiáde. Zopakoval, že bol hrdý na to, že reprezentoval Slovensko a že mu turnaj vyšiel, no sklamanie po prehre v zápase o bronz proti Fínsku (1:6) je stále veľké.
Podstatnejšiu časť blogu ale venoval pôsobeniu v Montreale.
Canadiens ťahajú šnúru piatich výhier, hoci víťazstvá sa nerodili ľahko. Slafkovský sa vrátil predovšetkým k domácim zápasom proti Caroline (5:2) a Columbusu (2:1).
„Proti Hurricanes aj Blue Jackets sme nedostatočne kontrolovali puk. Príliš veľa času sme strávili vo vlastnom pásme a súperom sme dovolili priveľa striel," pomenoval chyby tímu.
Zároveň však pochválil brankára Jakuba Dobeša, ktorý podľa Slafkovského chyby hráčov napravil.
„Doby (Jakub Dobeš) hrá výborne a v dôležitých momentoch vytiahne kľúčové zákroky. Keď vieš, že tvoj brankár bude pri tebe stáť, hráš s ešte väčšou istotou."
Dobeš bol kľúčovým mužom aj v nedeľnom stretnutí proti Caroline. Pochytal 34 striel domácich a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Carolina
Slafkovský vie, že Canadiens v poslednej dobe nehrali ideálne, no vždy dokázali nájsť cestu, ako zvíťaziť. A to je v závere základnej časti to najdôležitejšie.
„Pre sebavedomie celej skupiny aj pre naše postavenie v tabuľke je to obrovské povzbudenie," píše Slafkovský.
Canadiens po domácej šnúre odohrajú päť zápasov vonku. V prvom vyhrali na ľade Nashvillu 4:1, v druhom si poradili s Carolinou (3:1).
Postupne sa predstavia ešte proti Tampe Bay, New Yorku Rangers a New Jersey.
„Do konca sezóny zostáva niekoľko stretnutí. V tabuľke máme dobré postavenie. Chceme si svoje miesto v play-off poistiť. To je náš jediný cieľ," zdôraznil slovenský útočník.
Po výhre nad Carolinou patrí Montrealu 3. miesto v Atlantickej divízii, o dva body pred Bostonom a osem pred Ottawou.
Slafkovský diktuje hru
Slafkovský v aktuálnej sezóne prekonal niekoľko zápisov. Vytvoril si osobné maximá v bodoch, góloch aj asistenciách.
Prvýkrát v kariére zaznamenal v jednom zápase štyri body a stal sa najproduktívnejším hráčom histórie Montrealu do 22 rokov.
Pred sebou má ale ešte ďalší cieľ, ktorý by chcel do konca dlhodobej časti naplniť.
„Klopem na dvere prvej tridsaťgólovej sezóny v kariére. Rád by som to dosiahol. Som blízko. Chýbajú mi dva góly. Spôsobom, akým hráme, verím, že tento cieľ splním," pokračoval v blogu.
Odkedy bol Slafkovský zaradený späť do prvého útoku (6. marec), odohral 13 zápasov a nazbieral v nich 17 bodov (7+10). V tomto období patrí medzi dvanásť najproduktívnejších hráčov celej ligy.
VIDEO: Slafkovského štyri body proti NY Islanders
Za skvelú formu vďačí najmä trénerovi, ktorý ho na niekoľko týždňov preradil do druhého útoku Montrealu, čo mu veľmi pomohlo.
„Túto sezónu som nadobudol väčšiu istotu vďaka tomu, že som niekoľko zápasov hral na ľavom krídle druhého útoku s Kapym (Oliverom Kanapanom) a Demim (Ivanom Demidovom)," uviedol.
Tvrdí, že od návratu do prvého útoku hrá častejšie s pukom a môže viac diktovať hru.
Má vlastnú filozofiu
Podľa Slafkovského sa individuálne úspechy jednotlivých hráčov môžu premeniť na kolektívne. Na mysli nemá len seba, ale najmä spoluhráčov z prvého útoku - Colea Caufielda a Nicka Suzukiho.
Caufield je aktuálne druhý najlepší strelec NHL po Nathanovi MacKinnonovi z Colorada, strelil už 46 gólov a na dosah má métu 50 gólov. Suzuki zase môže prvýkrát v kariére prekonať 100-bodovú hranicu, zatiaľ ich má 91.
Oba zápisy neboli pre hráčov Montrealu v posledných rokoch samozrejmosťou. Päťdesiat gólov naposledy nastrieľal Stéphane Richer v sezóne 1990/91, sto bodov získal Mats Näslund ešte v ročníku 1985/86.
„Už som to novinárom povedal – urobím všetko pre to, aby dosiahli tieto magické méty," uviedol Slafkovský.
Proti Caroline bol na ľade pri všetkých troch góloch, ktoré strelili jeho spoluhráči z útoku, na druhý presný zásah Suzukimu asistoval.
„Mám celkom jednoduchú filozofiu: ak ich k týmto špeciálnym číslam dotlačíme, budeme vyhrávať viac zápasov."
Zároveň verí, že prílišné rozmýšľanie nebude prvému útoku zväzovať ruky.
„Budeme hrať ako doteraz. Nebudem za každú cenu hľadať Colea na ľade. Ak bude lepšia možnosť strieľať, vystrelím. A Cole bude mať rovnakú mentalitu – ak bude prihrávka lepšia možnosť, prihrá niektorému zo spoluhráčov."
Slafkovský nedokáže vysvetliť dlhé čakanie na podobné zápisy hráčov Montrealu, ale dúfa, že teraz má tím dostatok talentu na to, aby to spolu dokázali.
„Máme súdržnú skupinu. Pomáhame si, podporujeme sa a máme sa radi. Som presvedčený, že tvoríme výnimočný tím."
