VIDEO: Tretí zápas a už druhý gól. Sýkora zažíva dokonalý vstup do NHL

Adam Sýkora oslavuje gól v NHL. (Autor: New York Rangers)
Sportnet|29. mar 2026 o 21:29
Sýkora šikovne tečoval strelu obrancu Adama Foxa.

NHL - základná časť

New York Rangers - Florida Panthers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Góly: 46. Sýkora (Fox, Laba), 52. Sheary (J. Miller), 57. Fox (Borgen) – 60. Samoskevich

Brankári: Šesťorkin - Bobrovskij, strely na bránku: 21:28

Slovenský hokejista Adam Sýkora si vo svojom treťom dueli v NHL pripísal na konto druhý gól.

V nedeľu ním prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad Floridou 3:1. Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku.

Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1). 

Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia. Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského.

Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára.

Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

71

28

35

63

+7

2.

Šimon Nemec

New Jersey

57

10

15

25

-1

3. 

Martin Fehérváry

Washington

72

4

18

22

+13

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

60

11

7

18

-2

5.

Pavol Regenda

San Jose

22

9

1

10

-1

6.

Erik Černák

Tampa

50

2

8

10

+3

7.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

8.

Adam Sýkora

NY Rangers

3

2

0

2

-2

9.

Martin Pospíšil

Calgary

18

1

1

2

-3

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest.

Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.

