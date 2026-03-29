VIDEO: Tretí zápas a už druhý gól. Sýkora zažíva dokonalý vstup do NHL

NHL - základná časť
New York Rangers - Florida Panthers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 46. Sýkora (Fox, Laba), 52. Sheary (J. Miller), 57. Fox (Borgen) – 60. Samoskevich
Brankári: Šesťorkin - Bobrovskij, strely na bránku: 21:28
Slovenský hokejista Adam Sýkora si vo svojom treťom dueli v NHL pripísal na konto druhý gól.
V nedeľu ním prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad Floridou 3:1. Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku.
Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1).
VIDEO: Gól Adama Sýkoru
Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia. Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského.
Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára.
Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
71
28
35
63
+7
2.
Šimon Nemec
New Jersey
57
10
15
25
-1
3.
Martin Fehérváry
Washington
72
4
18
22
+13
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
60
11
7
18
-2
5.
Pavol Regenda
San Jose
22
9
1
10
-1
6.
Erik Černák
Tampa
50
2
8
10
+3
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Adam Sýkora
NY Rangers
3
2
0
2
-2
9.
Martin Pospíšil
Calgary
18
1
1
2
-3
Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest.
Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: