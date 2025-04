VIDEO: Demidov vykopol dvere do NHL, píšu Rusi. Pri debute mal väčší aplauz ako Slafkovský

Aby sa klub vyhol veľkému humbuku, jeho príchod naplánoval do iného mesta Kanady. Ani to však nepomohlo.

Demidov: Najväčšia skúška v mojom živote

Demidov nakoniec strávil na ľade 16 minút a 56 sekúnd. Dostal priestor v druhej presilovke, ktorá bola mimochodom oveľa nebezpečnejšia ako tá prvá.

Taktiež nastúpil aj v predĺžení, zatiaľ čo Slafkovský, strelec vyrovnávajúceho gólu na 3:3, presedel päťminútovku na striedačke.

Okrem gólu a asistencie si pripísal aj tri strely na bránku a jeden hit. Po stretnutí sršal nadšením. Keď uvidel v miestnosti množstvo novinárov, s úsmevom vyhlásil: „Je to príliš.”

„Ak by sme vyhrali, povedal by som, že to bol výborný zápas. No to sa nám nakoniec nepodarilo,” hodnotil Demidov po zápase.

„V šatni som nebol nervózny, ale keď som prišiel na rozkorčuľovanie, tak to na mňa prišlo.

Bolo to ako skúška v škole, teda až na to, že toto bola najväčšia skúška v mojom živote,” vyhlásil.

„Je to šialené. Už teraz mám pocit, že ma fanúšikovia milujú,” neskrýval radosť.