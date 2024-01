Nikto neodohral viac zápasov. Ďatelinka sa stal rekordérom Banskej Bystrice

V tretej tretine sme kontrolovali hru. Snažili sme sa nepustiť súpera do nejakých šancí, čo sa nám darilo. Potrebovali sme tri body a išli sme si za tým od začiatku, bolo to vidno na ľade," zhodnotil duel kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka.

"V prvej tretine sme mali dobrý vstup. Jej koniec bol trochu horší, mohli nám dať pokojne 2 - 3 góly, ale udržali sme to. V druhej tretine sme mali výborné oslabenia, udržali sme dve početné nevýhody o dvoch hráčov, a to viac ako minútu.

Skúsený obranca odohral už 489. zápas v drese s baranom na hrudi, čím prekonal doterajší klubový rekord Mateja Češíka.

"Je to viacmenej väčšia polovica kariéry, ktorú som v Banskej Bystrici odohral a som za to vďačný, že si na to spomenuli. Ja tie štatistiky nesledujem a preto to pre mňa bolo trochu prekvapenie.

Ak bude zdravie slúžiť, určite by som ešte rád pridal pár zápasov. Nemám však nejaké plány do budúcna. Som rád, že môj rekord si všimli ľudia a ocenili to, chcem sa im tiež za to poďakovať."