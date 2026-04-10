Ani druhé východniarske derby v baráži neprialo Humennému. Rozhodla posledná tretina

Hokejisti Prešova sa tešia z gólu.
Hokejisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. apr 2026 o 20:14
ShareTweet0

Prešov sa udržal na čele barážovej tabuľky.

Tipsport liga - 6. kolo baráže

Humenné - Prešov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Góly: 25. Vrábeľ (Toma, Vaško) – 15. Frič (Semaňák), 50. Indrasis (Bukarts), 56. Cormier

Rozhodcovia: Kocúr, Orolin – Janiga, Staššák

Vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 1458

Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pulščák, Pavúk, Novota, Pišoja, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Ragan, Krajňák, Borov

Prešov: Vyletelka – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Blaško – Indrašis, Cormier, Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Frič, Chalupa – Feranec, Maruna, Jokeľ

Hokejisti Skalice zvíťazili v 6. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Duklou Trenčín 6:5 po predĺžení.

Vďaka tomu narástol na čele štvorčlennej tabuľky náskok Prešova, ktorý triumfoval na ľade Humenného 3:1.

Prešovčania sú na čele s 15 bodmi, Dukla má o tri menej, účastníci nižšej Tipos SHL zaostávajú. Skalica má päť bodov a Humenné štyri.

Baráž pokračuje 7. kolom v nedeľu 12. apríla, Trenčín hostí Humenné, Prešov privíta Skalicu.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

6

4

1

1

0

22:14

15

2.

Trenčín

6

3

1

1

1

22:18

12

3.

Skalica

6

1

1

0

4

22:27

5

4.

Humenné

6

1

0

1

4

17:24

4

Tipsport liga

Radosť hráčov Slovan Bratislava.
Radosť hráčov Slovan Bratislava.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 4. semifinále Tipsport ligy
dnes 21:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Ani druhé východniarske derby v baráži neprialo Humennému. Rozhodla posledná tretina