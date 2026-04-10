Ani druhé východniarske derby v baráži neprialo Humennému. Rozhodla posledná tretina

Tipsport liga - 6. kolo baráže
Humenné - Prešov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 25. Vrábeľ (Toma, Vaško) – 15. Frič (Semaňák), 50. Indrasis (Bukarts), 56. Cormier
Rozhodcovia: Kocúr, Orolin – Janiga, Staššák
Vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 1458
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Pulščák, Pavúk, Novota, Pišoja, Mitro – Rymarev, Železkov, Šachvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Ragan, Krajňák, Borov
Prešov: Vyletelka – Brincko, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák, Eperješi, Blaško – Indrašis, Cormier, Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Frič, Chalupa – Feranec, Maruna, Jokeľ
Hokejisti Skalice zvíťazili v 6. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Duklou Trenčín 6:5 po predĺžení.
Vďaka tomu narástol na čele štvorčlennej tabuľky náskok Prešova, ktorý triumfoval na ľade Humenného 3:1.
Prešovčania sú na čele s 15 bodmi, Dukla má o tri menej, účastníci nižšej Tipos SHL zaostávajú. Skalica má päť bodov a Humenné štyri.
Baráž pokračuje 7. kolom v nedeľu 12. apríla, Trenčín hostí Humenné, Prešov privíta Skalicu.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
6
4
1
1
0
22:14
15
2.
Trenčín
6
3
1
1
1
22:18
12
3.
Skalica
6
1
1
0
4
22:27
5
4.
Humenné
6
1
0
1
4
17:24
4