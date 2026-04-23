Humenné sa rozlúčilo s barážou úspešne. Zvládlo domácu prestrelku s Prešovom

Hráči HC 19 Humenné po víťazstve.
Hráči HC 19 Humenné po víťazstve. (Autor: FB: HC 19 Humenné - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|23. apr 2026 o 21:05
ShareTweet0

Humenné nazbieralo dovedna 14 bodov, druhý Prešov o desať bodov viac.

Tipsport liga - 12. kolo baráže

HC 19 Humenné - HC Prešov 8:5 (2:2, 5:2, 1:1)

Góly: 3. Vrábeľ (Vaško), 17. Žitný (Zekucia, Vrábeľ), 22. Rymarev (Novota), 28. Rymarev (Vrábeľ, Vaško), 32. Železkov (Šachvorostov, Novota), 39. Cibák (Šachvorostov), 40. Lušňák (Žitný, Jacko), 54. Vrábeľ - 5. Feranec (Avcin), 20. Berlev (Jokeľ, Danielčák), 24. Frič (Chalupa, Macejko), 36. Kadyrov (Berlev, Hamráček), 53. Kadyrov.

Rozhodcovia: Orolin, Kocúr - Janiga, Tvrdoň, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.

Humenné: Hurčík - Cibák, Zekucia, Novota, Mitro, Pišoja, Jacko, Vl. Kurovskij - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Toma, Vrábeľ, Vaško - Žitný, Linet, Lušňák - Vs. Kurovskij, Krajňák, Borov

Prešov: Kaľavský - Macejko, Suja, Kadyrov, Semaňák, Chatrnúch - Feranec, Berlev, Avcin - Hamráček, Frič, Chalupa - Danielčák, Maruna, Jokeľ - Blaško

Hokejisti Humenného zakončili svoje účinkovanie v baráži o Tipsport ligu víťazstvom 8:5 nad Prešovom v predohrávke 12. kola.

Pre oba tímy išlo o záverečný zápas v rámci bojov o najvyššiu súťaž, pričom Prešov sa už v piatok 17. apríla zachránil spoločne s Trenčínom.

Humenné nazbieralo dovedna 14 bodov, druhý Prešov o desať bodov viac. Sobotným duelom medzi Duklou Trenčín a Skalicou sa baráž uzavrie.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

11

7

1

2

1

41:27

25

2.

Prešov

12

7

1

1

3

43:37

24

3.

Humenné

12

3

2

1

6

37:43

14

4.

Skalica

11

1

1

1

8

32:46

6

Tipsport liga

Hráči HC 19 Humenné po víťazstve.
Hráči HC 19 Humenné po víťazstve.
Humenné sa rozlúčilo s barážou úspešne. Zvládlo domácu prestrelku s Prešovom
dnes 21:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Humenné sa rozlúčilo s barážou úspešne. Zvládlo domácu prestrelku s Prešovom