ONLINE: HC 19 Humenné - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 12. kolo)

Hokejisti HC 19 Humenné a HC Prešov dnes hrajú 12. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 12. kolo, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
23.04.2026 o 18:00
12. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Kým Humenčania po domácom nájazdovom triumfe nad Trenčínom zdolali rovnakým spôsobom aj Skalicu vonku a zabezpečili si sériu dvoch výhier za sebou, hoci až po extra čase, Prešov o víťaznú sériu prišiel doma proti Trenčínu. Východniari mali na dosah absolútne víťazstvo v rámci barážovej štvorice, no v domácom prostredí prehajdákali trojgólové vedenie. Trenčania uzavreli svoju výhru v poslednej minúte, pričom skóroval bývalý hráč Prešova Erik Ullman. Vo vzájomnom súboji dvoch východniarskych celkov je Prešov favoritom, hoci len miernym, aj vzhľadom na to, že už „o nič nejde.” Humenčania pred duelom oznámili, že vstup pre fanúšikov bude voľný – účasť teda môže vyskočiť pomerne vysoko – uvidíme. Prešov stále môže skončiť na prvom mieste, nemá to však vo vlastných rukách. Prípadný triumf v Humennom by bol ale obstojným základom.
Vítajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 12. kola baráže o udržanie sa v rámci slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC 19 Humenné a HC Prešov. Zápas sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
11
7
1
2
1
41:27
25
2.
HC Prešov
11
7
1
1
2
38:29
24
3.
HC 19 Humenné
11
2
2
1
6
29:38
11
4.
HK Skalica
11
1
1
1
8
32:46
6