ONLINE: HC 19 Humenné - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (36. kolo)

Humenskí hokejisti v piatok prehrali v dôležitom zápase na ľade Nových Zámkov 1:2 po predĺžení, ich manko z posledného miesta na predposledných "býkov" tak vzrástlo na 9 bodov. Zemplínčania majú na svojom konte 33 bodov a v domácom zápase by potrebovali bodovať. Treba povedať, že v kádri "levov" došlo k určitým zmenám – do Prešova putoval obranca Ivan Glazkov, výmenou za ktorého získalo Humenné navrátilca Jána Ťavodu. Okrem toho posilnil defenzívu mužstva americký obranca Matthew Sredl, útočné rady zas vystúžil kanadský zakončovateľ Ryan Foss. Aktuálne najproduktívnejším Humenčanom je Hannu Kuru s 26 bodmi.



Nitra sa môže pochváliť slušnou formou, "corgoni" uspeli v 4 zápasoch po sebe a v tabuľke sa vyšvihli na 5. miesto, doposiaľ nazbierali 57 bodov. V piatok sa im podarilo ukončiť domácu neporaziteľnosť Spiškej Novej Vsi, na Spiši uspeli Stavjaňovci výsledkom 4:2. Nitrianskou doménou je predovšetkým produktívny útok – so 122 strelenými gólmi najlepší v súťaži. To sa odráža aj na štastistikách jednotlivcov, Samuel Buček získal už 45 bodov, vďaka čomu je druhým najproduktívnejším hráčom ligy, pomerne slušne sa darí aj 39-bodovému Sahirovi Gillovi či 34-bodovému Brentovi Gatesovi.



Vzájomné zápasy vyšli v tejto sezóne lepšie Nitre, ktorá najprv vyhrala v Humennom výsledkom 4:2. V domácom dueli síce prehrávala proti "levom" 0:2, no po obrate si pripísala tri body a triumf 6:2.