Mešárová sezóna bola raz hore, raz dole. Teraz je pripravený na ďalší krok

Počas sezóny mal aj ťažšie obdobia, keď sa mu nedarilo dávať góly a zbierať body.

"Neviem, prečo to tak bolo, ale aj to je hokej, občas vám to ide lepšie, občas horšie. Bola to nová a skvelá skúsenosť, teraz som pripravený na všetko," povedal útočník.