Obranca sa mu márne hádzal pod nohy. Chromiak zrýchlil a spečatil triumf Ontaria

Martin Chromiak sa teší po druhom góle. (Autor: Ontario Reign)
Sportnet, TASR|2. máj 2026 o 09:40
Martin Chromiak skóroval v play-off AHL.

Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom k triumfu Ontaria Reign v zámorskej AHL nad Coachella Valley 5:1. Jeho tím vďaka výhre vyrovnal stav série divízneho semifinále play-off na 1:1.

Odchovanec trenčianskej Dukly spečatil víťazstvo svojho tímu v 57. minúte stretnutia, keď hostia riskovali a poslali na ľad šiesteho korčuliara.

Chromiak ťažil z nepresnej prihrávky na Gustava Olofssona, získal puk v obrannom pásme a hoci sa mu následne švédsky obranca všemožne snažil zabrániť skórovať, slovenský hokejista bol rýchlejší.

VIDEO: Gól Martina Chromiaka v čase od 8:05 min

Úspešný vstup do série zažili aj hráči Springfieldu Thunderbirds, ktorí zdolali Providence Bruins 3:2. Slovenský útočník Juraj Pekarčík si však zapísal do štatistík víťazného tímu iba jeden mínusový bod.

Jeho krajan Jozef Viliam Kmec bol pri prehre Hendersonu Silver Knights s Coloradom Eagles 0:1. Jediný gól strelil Kanaďan Alex Barre-Boulet.

AHL

