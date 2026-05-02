Obranca sa mu márne hádzal pod nohy. Chromiak zrýchlil a spečatil triumf Ontaria

Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom k triumfu Ontaria Reign v zámorskej AHL nad Coachella Valley 5:1. Jeho tím vďaka výhre vyrovnal stav série divízneho semifinále play-off na 1:1.
Odchovanec trenčianskej Dukly spečatil víťazstvo svojho tímu v 57. minúte stretnutia, keď hostia riskovali a poslali na ľad šiesteho korčuliara.
Chromiak ťažil z nepresnej prihrávky na Gustava Olofssona, získal puk v obrannom pásme a hoci sa mu následne švédsky obranca všemožne snažil zabrániť skórovať, slovenský hokejista bol rýchlejší.
Úspešný vstup do série zažili aj hráči Springfieldu Thunderbirds, ktorí zdolali Providence Bruins 3:2. Slovenský útočník Juraj Pekarčík si však zapísal do štatistík víťazného tímu iba jeden mínusový bod.
Jeho krajan Jozef Viliam Kmec bol pri prehre Hendersonu Silver Knights s Coloradom Eagles 0:1. Jediný gól strelil Kanaďan Alex Barre-Boulet.