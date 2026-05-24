Pekarčík má po sezóne. Jeho tím vypadol po debakli v druhom kole play-off AHL

Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|24. máj 2026 o 09:26
Má za sebou premiérovú sezónu na farme St. Louis Blues.

V zámorskej hokejovej AHL sa skončila sezóna slovenskému útočníkovi Jurajovi Pekarčíkovi. V druhom kole play off vypadol jeho Springfield Thunderbirds po vysokej prehre 1:8 na ľade Wilkes-Barre/Scranton.

Farmársky tím Pittsburghu Penguins sa prebojoval do ďalšej fázy po víťazstve 3:2 na zápasy. Pekarčík v rozhodujúcom piatom stretnutí nebodoval.

Dvadsaťročný Slovák má za sebou premiérovú sezónu na farme St. Louis Blues. V základnej časti odohral 69 stretnutí, v ktorých nazbieral 35 bodov (11+24).

Menej sa mu darilo v play off, v ktorej nastúpil na 12 duelov a do štatistík si zapísal jeden gól.

