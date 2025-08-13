Slovensko čaká federálne derby. Ako vyzerajú dvojice vo vyraďovacej fáze?

Tréner Slovenska Martin Dendis.
Sportnet|13. aug 2025 o 22:48
V semifinále čakajú tímy derby zápasy.

TRENČÍN, BRNO. Slovenskí hokejisti nepostúpili do semifinále prestížneho turnaja do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.

Bojovať tak budú len o piate miesto. V tomto súboji vyzvú vo federálnom derby Česko.

Semifinálové dvojice sa vytvorili až po záverečnom dueli Česka s Kanadou. Favoriti zo zámoria si v derby zmerajú sily s USA.

Druhé semifinále tvorí škandinávska dvojica Švédsko - Fínsko. O konečné siedme miesto budú bojovať Švajčiarsko a Nemecko.

Dvojice Hlinka Gretzky Cup 2025

Semifinále:

Kanada - USA

Švédsko - Fínsko

O 5. miesto:

Slovensko - Česko

O 7. miesto:

Švajčiarsko - Nemecko

