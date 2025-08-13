Slovensko čaká federálne derby. Ako vyzerajú dvojice vo vyraďovacej fáze?

TRENČÍN, BRNO. Slovenskí hokejisti nepostúpili do semifinále prestížneho turnaja do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Bojovať tak budú len o piate miesto. V tomto súboji vyzvú vo federálnom derby Česko.
Semifinálové dvojice sa vytvorili až po záverečnom dueli Česka s Kanadou. Favoriti zo zámoria si v derby zmerajú sily s USA.
Druhé semifinále tvorí škandinávska dvojica Švédsko - Fínsko. O konečné siedme miesto budú bojovať Švajčiarsko a Nemecko.
Dvojice Hlinka Gretzky Cup 2025
Semifinále:
Kanada - USA
Švédsko - Fínsko
O 5. miesto:
Slovensko - Česko
O 7. miesto:
Švajčiarsko - Nemecko