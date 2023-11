V Banskej Bystrici sú sklamaní. Kanadský kouč predčasne skončil

BANSKÁ BYSTRICA. Po Humennom a Poprade, ktorí siahli k odvolaniu trénerov vo štvrtok, musia o deň neskôr hľadať nového kouča aj pod Urpínom.

Ako informuje oficiálny web HC '05 Banská Bystrica, klub vyhovel žiadosti kormidelníka Douga Sheddena o predčasné rozviazanie kontraktu.

"Rozhodol sa prijať ponuku z inej súťaže. Ak by sme trvali na pokračovaní kontraktu mohlo by to ovplyvniť fungovanie celého tímu a výsledky mužstva. Preto sme s rozviazaním kontraktu súhlasili.

Z jeho rozhodnutia sme sklamaní, ale neostáva nám nič iné ako ho rešpektovať a poďakovať mu za odvedené služby. Dougovi prajeme v ďalšej kariére i osobnom živote veľa úspechov," referuje web klubu.